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唐鳳在日本被讚翻原因 旅台日人揭：我們IT大臣程度太低

聯合新聞網 / 綜合報導
日本IT大臣竹本直一去年9月因為對個人網站掛掉狀況外，引起民眾反感。圖擷自ANN
日本IT大臣竹本直一去年9月因為對個人網站掛掉狀況外，引起民眾反感。圖擷自ANN

台灣對於新冠肺炎(COVID-19)防疫能力全球有目共睹，積極的應變和判斷讓台灣沒有大爆發的疫情產生，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(6)以「守住了第一波攻擊」，表示台灣擋住來自中國大陸擴散至亞洲的疫情蔓延。其中政務委員唐鳳透過IT專業製作口罩地圖及防疫路線，且積極防範假消息，出色的表現因此紅到日本去，一度登上熱搜，旅台的日本人渡邊裕美也說明還有另一個原因，因為日本的IT大臣程度實在太低了。

旅居台灣23年的日本作家渡邊裕美拍片說明，日本對於新冠肺炎的應變真的是太糟糕了，相較之下台灣做得太好了，讓更多日本人羨慕台灣的政策，日本媒體報導，擔任政務委員的唐鳳令人眼睛為之一亮，例如她是「IQ180的天才」、「做出口罩地圖」、「國中肄業」、「跨性別等等」，但她之所以會被注目稱讚，有個原因也是日本的 IT大臣「程度太低了」。

渡邊裕美說，目前79歲的日本IT大臣竹本直一，會被選為大臣的原因是「會用智慧型手機投稿至SNS」，另外竹本的官方網站，曾經一度無法進入，據說是好幾個月前，網站的域名被凍結了，連自己的網站都無法管理的人卻兼任管理國家IT的重任，簡直是在開玩笑。

除了竹本之外，渡邊裕美表示，前任IT大臣櫻田竟也說過，「從來沒有自己用過電腦」，甚至在國會質詢時，被問到什麼是USB，他當時回覆「我聽說用USB的時候，好像要把它插進洞裡，但詳細的內容我不太清楚，還請專家來回答」。

渡邊裕美無奈表示，這真的是日本非常丟臉的事，也是為什麼日本人會羨慕台灣有唐鳳，但就算是日本有像唐鳳這樣的人存在，日本中府也會因為性別、學歷種種原因，幾乎不可能出任政務官。

新冠肺炎 唐鳳

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