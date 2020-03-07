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英女弒母割下頭取出腦袋 拿到親友面前親吻頭顱

聯合新聞網 / 綜合報導
英國近期發生一起凶殘殺人案件，36歲女兒將老母親殺害後分屍。圖片來源／ingimage
英國近期發生一起凶殘殺人案件，36歲女兒將老母親殺害後分屍。圖片來源／ingimage

英國法院近期正審理一起凶殘的殺人事件，一位36歲的女子趁老母親在床上休息時，持錘子狂毆母親頭部致死，之後用刀子和剪刀割下母親的頭，並以十字型切開腹部，甚至將頭顱裡的大腦取出，並將頭顱包裹帶至親友面前親吻，令在場所有人嚇壞。

根據英國「每日郵報」報導，36歲的凱里（Odessa Tammy Carey）去年在諾森伯蘭阿士頓的家中殺害了自己73歲的老母親，事發當時凱里的母親正躺在床上休息，凱里卻突然持錘子狂砸她的頭部，導致她傷重不治，事後凱里持剪刀和刀子以十字型切開母親腹部，並將她的頭部割下，警方到場後發現屍體臟器外露躺在床上，並在浴室內的一個塑料罐內發現血液和部分腦組織，以及作案工具，不過卻未見死者頭顱。

英國一位36歲女子凱里去年４月在諾森伯蘭阿士頓住家持錘子毆打母親致死。圖擷自Daily News
英國一位36歲女子凱里去年４月在諾森伯蘭阿士頓住家持錘子毆打母親致死。圖擷自Daily News

最後警方終於在另一處房屋的水槽櫥櫃發現頭顱，它被枕套和毛巾包裹住，放在一個提包當中，檢察官拉姆利（Nicholas Lumley）表示凱里甚至將母親的頭顱帶到親友面前，當眾親吻它，他說「凱里說完後便親吻了她母親的額頭，然後小心地將頭重新包裹在裹屍布中，然後放回包裡」，而拉姆利在法庭上也指出凱里分屍時曾將母親的大腦從頭顱裡取出，他說「她的頭被帶進洗手間，在那裡大腦從頭骨上被移開了，槌子也被清洗過了」。

而目前本案仍在審理當中，陪審團將決定她是否觸犯殺人行為，但仍要對她的精神狀況做判定，才會做刑事的判決。

殺人 屍體 英國

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