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當初機上消毒遭酸「瘋子」 超級名模如今讓大家都跪了

聯合新聞網 / 綜合報導
坎貝兒表示自己不管別人怎麼想，因為是自己的健康，所以每次上飛機都會消毒。 圖／YouTube
坎貝兒表示自己不管別人怎麼想，因為是自己的健康，所以每次上飛機都會消毒。 圖／YouTube

隨著新冠病毒(COVID-19)升溫，多數人都會避免搭飛機，因為機艙為密閉空間，加上病毒有可能落在物品上，接觸就有可能染疫。現在有人找到英國超級名模娜歐蜜·坎貝兒（Naomi Campbell）曾拍過的在旅行中所採用的消毒程序，當初被不少網友直呼「瘋了」、「太誇張」，但現在隨著疫情蔓延，讓不少人也決定嘗試。

坎貝兒在去年7月份，上傳了一支她搭飛機前的「消毒儀式」，這支影片也在YouTube頻道被迅速轉傳，追隨者有不同的反應，有人讚賞她的衛生習慣，但也有人覺得她的行為有點太誇張了。

但隨著越來越多的人對於冠狀病毒的擔憂，坎貝兒的消毒儀式再次被熱議。

影片中，坎貝兒一上飛機就拿出塑膠手套和消毒紙巾擦拭座位、電視螢幕、折疊餐桌、遙控器、甚至連冷氣通風口也不放過，她在影片中告訴大家「清潔你觸摸的所有東西，可能碰到的也不要漏掉」

坎貝兒表示「我不在乎別人怎麼看我消毒這件事」，重要的是「這是我的健康」，它使我感覺更好。

清潔完後，坎貝兒會拿出椅套，鋪好後才入座，最後再拿出口罩戴上，整趟航程就戴著。她說，每次飛機降落時，乘客就會開始咳嗽、打噴嚏，自己沒辦法接受，她也強調自己很常搭飛機，應該非常容易感冒，不過幸好到現在都沒事。

超模娜歐蜜坎貝兒。圖／Saint Laurent提供
超模娜歐蜜坎貝兒。圖／Saint Laurent提供

新冠肺炎 COVID-19 咳嗽 口罩 感冒

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