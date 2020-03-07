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人言可畏！3個女高中生的閒聊 差點毀了一家在地銀行

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為東京商店裡已搶購一空的衛生紙貨架。 圖／路透社
圖為東京商店裡已搶購一空的衛生紙貨架。 圖／路透社

新冠肺炎（COVID-19）影響，日本確診人數仍持續增加，加上有假消息稱口罩衛生紙是同原料製造，讓日本出現一陣「衛生紙之亂」，衛生紙相關物品被搶購一空，且有人在網上炒到一包近千元的天價，公廁等公共場所的衛生紙也出現失竊的情形。謠言致民生大亂不是第一次，在近半世紀前，曾有一場無心對話衍生的謠言，差點毀了一家銀行。

因新冠肺炎搶購衛生紙的亂象讓日本網友憶起47年前的「豐川信用金庫擠兌事件」，1973年在愛知縣一個只有2.1萬人口的小坂井町，3名女高中生在電車上閒聊畢業出路，女生A說決定去豐川信用金庫工作，另一名同學B說：「可是信用金庫的未來有點危險吧？」，原本她的意思是，信用金庫屬於小型金融機構，發展可能不如全國連鎖性的大銀行，前途可能受限；但這番話遭同學C曲解，回家後斷章取義地轉述給家人聽。

女高中生在電車上討論出路，閒聊卻衍生出可怕的謠言。圖取自YouTube
女高中生在電車上討論出路，閒聊卻衍生出可怕的謠言。圖取自YouTube

「聽說豐川信用金庫有點危險」這句話在同學C家族裡流傳，又傳到社區的洗衣店和美容院老闆娘耳裡，由於洗衣店老闆娘曾有被銀行倒債的經驗，於是她更不疑有他地大肆散播這個消息。

最後瓦斯店老闆的一個普通舉動，終導致謠言引爆。他某天借用洗衣店的電話打去豐川金庫，提出120萬日圓（約新台幣30萬元）打算付給廠商，卻把洗衣店老闆娘嚇壞了，誤以為豐川快倒了，也趕緊聯繫丈夫和朋友把豐川金庫的錢提出來。隔天豐川金庫湧入大批擠兌的民眾，僅僅一天就被領走26億日圓（約新台幣6.5億元）。

豐川金庫被誤信謠言的民眾擠爆，一天內提走26億日圓。圖取自YouTube
豐川金庫被誤信謠言的民眾擠爆，一天內提走26億日圓。圖取自YouTube

事後警方展開調查，找到謠言源頭的3名女高中生，她們表示只是閒聊沒有惡意，謠言是在事後不斷轉傳而形成的，所以獲不起訴處分。

衛生紙 信用 新冠肺炎 口罩

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