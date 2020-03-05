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喀什米爾不再斷網 半年損失24億美元

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
喀什米爾工商會指出，當地的經濟在斷網前6個月中損失了24億美元，造成將近50萬名勞工失業。(Photo by 影片截圖)
喀什米爾工商會指出，當地的經濟在斷網前6個月中損失了24億美元，造成將近50萬名勞工失業。(Photo by 影片截圖)

喀什米爾人捱過7個月沒有網路的生活後，印度政府終於在4日恢復網路，創下民主國家斷網最久的紀錄。據估計，斷網使喀什米爾經濟損失超過24億美元，造成50萬人失業。然而即便解除網路禁令，印度政府可從裝置追蹤用戶的上網活動，喀什米爾人仍處於老大哥的監視當中。

僅有條件恢復網路

根據《德國之聲》報導，印度政府自從去年8月5日取消喀什米爾邦在憲法中的自治地位，開始切斷當地的手機通訊和網路。儘管1月時印度最高法院曾指出，「言論自由也包含上網的權利」，因此政府無權無限期的切斷網路，自此喀什米爾人可造訪約300個網站，但不允許上社群網站。

在斷網期間，許多喀什米爾人利用VPN來翻牆，被印度拘留的喀什米爾政治人物馬伕蒂在推特上（由女兒管理）表示：「印度當局終於了解斷網沒什麼用。」並稱呼政府為「老大哥」（小說《1984》的極權政府）。不過喀什米爾工商會指出，當地的經濟仍遭受嚴重衝擊，在前6個月損失了24億美元，造成將近50萬名勞工失業。

然而，喀什米爾僅是「有條件」的恢復網路，任何裝置上網的IP必須綁定MAC，這代表印度當局能夠從裝置追蹤用戶的上網活動，而且手機最高只能使用2G的行動網路。此外，解除網路禁令只到17日，之後政府再視情況展延。

第三國能解爭議？

《華盛頓郵報》報導，印度向來堅持喀什米爾是和印、巴的雙邊爭議，拒絕其他國家介入，但巴基斯坦卻希望川普能夠藉由印度之行提出調解的「建設性步驟」。然而，川普卻在訪問印度時形容喀什米爾是「很多人民心中的刺」，也未對印度長期封鎖喀什米爾一事表達譴責。

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印度 失業

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