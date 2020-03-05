澳洲古老珊瑚礁 可探海洋遠古樣貌
古老珊瑚礁現身，可助人們了解氣候變遷！國際研究團隊在澳洲西南沿岸海底峽谷探索，發現大量古老且生氣蓬勃的珊瑚生態圈，死亡的珊瑚礁也保存完整。探索隊員麥卡洛克說：「珊瑚礁生態圈完整前所未見，且長期受到洋流影響，對牠們進行研究將會得到大量資料反饋。」
珊瑚礁生態圈
根據《歐洲新聞台》報導，一支國際研究團隊日前對該澳洲南部海域進行探勘，發現大面積生氣蓬勃的古老珊瑚礁生態圈。
澳洲西南部海域還有許多深海帶依然是謎團，包括布魯瑪灣、露紋角及伯斯等地的海底峽谷，此次研究團隊便針對3個峽谷進行探索。西澳洲大學探索隊員麥卡洛克說：「這片珊瑚礁生態圈完整且長期受到洋流影響，對牠們進行研究將會得到大量資料反饋。」
探索團隊也發現，此區域內的珊瑚礁生態因長期受到南極大陸南方洋流滋養，珊瑚礁數量龐大且顏色鮮艷，還有大量的海洋生物圍繞。不但是虎鯨在南半球最大的聚集地，海豚、烏賊等生物也寄居於此，而保存完整的已死亡珊瑚礁能幫助人類了解海洋從古至今的變化。
據《福斯新聞網》報導， 在近期針對露紋角峽谷進行的探索，更發現大量的化石珊瑚。研究團隊的報告指出，「研究深海峽谷的珊瑚能助我們了解近期海洋的變化，牠們身上也承載著長期世界氣候變化的資訊。」目前還不清楚殘害峽谷中珊瑚的確切原因，但研究人員表示，已著手研究。
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