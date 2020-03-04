地圖淪政治工具 專家：應分辨製圖者

地圖竟然也淪為國家政治宣傳的工具！在印度的官方地圖中喀什米爾是印度的一部分，學童從小就以為這是事實，對喀什米爾分治的現狀一無所知。國際製圖協會主席特雷納表示，多數人都會不知不覺被某個政治主張透過地圖影響，對此，他建議讀者應留心地圖是誰製作的？出於何種目的？

賣非官方地圖犯罪

根據《德國之聲》報導，印度的學童從小在官方地圖上看到的是「喀什米爾是印度的一部分」，在學校裡他們不會學到喀什米爾是由印度、巴基斯坦和中國分治，更不會知道連印度控制的領土中也有爭取獨立或加入巴基斯坦的聲音，在印度販賣非官方地圖甚至是犯罪行為。但巴基斯坦的地圖上則標出「爭議領土」。

《BBC》指出，在2019年夢工廠動畫片「壞壞萌雪怪」中，呈現出符合中國官方宣稱的南海「九段線」地圖，並將台灣畫進中國領土，引發東南亞各國抗議與禁播。日本也和許多鄰國存在領土爭議，譬如竹島（韓稱獨島）、釣魚台以及日俄之間的庫頁島南部與北方四島等，但在大部分的官方地圖中都屬於日本領土。

政治權力的工具

「地圖可以形塑人們怎麼看世界，因多數人都會假設地圖上的資訊都是正確的。」國際製圖協會主席特雷納表示。德國作家施耐德在《地圖的力量》一書中指出，地圖原本就是政治權力的工具，並沒有所謂的客觀或無偏見的地圖。

對此，特雷納認為，必須要讓讀者了解到地圖學家沒有權力去劃分國界，而劃分國界的政治權威不只一個，所以讀者應時時留心「這份地圖是誰出於何種目的製作的？」此外，一份好地圖應盡量標示出國界是如何劃分的，還可以附上劃分的日期，譬如美國地質調查局的地圖有做到這點。

Google地圖向來是科學研究的常用地圖之一，不過線上社群平台「Mozilla-Knight OpenNews」2014年卻指出Google地圖竟然也被政治影響，用戶在不同地區看到的地圖不盡相同，視當地的政治立場而定。

對此Google回應，他們是和當地的「資料提供者」合作，並非自劃國界，但當《德國之聲》追問誰是資料提供者，Google卻拒絕提供。

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