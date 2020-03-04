快訊

「超級星期二」拜登逆轉桑德斯！ 重創黨內進步派

蔡阿嘎騎車載孕妻 竟遭黑衣人持鋁棒攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地圖淪政治工具 專家：應分辨製圖者

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
國際製圖協會主席特雷納表示，讀者應時時留心「地圖是誰製作的？出於何種目的？」(Photo by Wikipedia)
國際製圖協會主席特雷納表示，讀者應時時留心「地圖是誰製作的？出於何種目的？」(Photo by Wikipedia)

地圖竟然也淪為國家政治宣傳的工具！在印度的官方地圖中喀什米爾是印度的一部分，學童從小就以為這是事實，對喀什米爾分治的現狀一無所知。國際製圖協會主席特雷納表示，多數人都會不知不覺被某個政治主張透過地圖影響，對此，他建議讀者應留心地圖是誰製作的？出於何種目的？

賣非官方地圖犯罪

根據《德國之聲》報導，印度的學童從小在官方地圖上看到的是「喀什米爾是印度的一部分」，在學校裡他們不會學到喀什米爾是由印度、巴基斯坦和中國分治，更不會知道連印度控制的領土中也有爭取獨立或加入巴基斯坦的聲音，在印度販賣非官方地圖甚至是犯罪行為。但巴基斯坦的地圖上則標出「爭議領土」。

《BBC》指出，在2019年夢工廠動畫片「壞壞萌雪怪」中，呈現出符合中國官方宣稱的南海「九段線」地圖，並將台灣畫進中國領土，引發東南亞各國抗議與禁播。日本也和許多鄰國存在領土爭議，譬如竹島（韓稱獨島）、釣魚台以及日俄之間的庫頁島南部與北方四島等，但在大部分的官方地圖中都屬於日本領土。

政治權力的工具

「地圖可以形塑人們怎麼看世界，因多數人都會假設地圖上的資訊都是正確的。」國際製圖協會主席特雷納表示。德國作家施耐德在《地圖的力量》一書中指出，地圖原本就是政治權力的工具，並沒有所謂的客觀或無偏見的地圖。

對此，特雷納認為，必須要讓讀者了解到地圖學家沒有權力去劃分國界，而劃分國界的政治權威不只一個，所以讀者應時時留心「這份地圖是誰出於何種目的製作的？」此外，一份好地圖應盡量標示出國界是如何劃分的，還可以附上劃分的日期，譬如美國地質調查局的地圖有做到這點。

Google地圖向來是科學研究的常用地圖之一，不過線上社群平台「Mozilla-Knight OpenNews」2014年卻指出Google地圖竟然也被政治影響，用戶在不同地區看到的地圖不盡相同，視當地的政治立場而定。

對此Google回應，他們是和當地的「資料提供者」合作，並非自劃國界，但當《德國之聲》追問誰是資料提供者，Google卻拒絕提供。

【更多精采內容，詳見

印度 巴基斯坦 德國

延伸閱讀

Google事實查核新工具 用AI抓出假圖片

17名團員染新冠肺炎 印度隔離義大利旅遊團

Google 年度盛事「 Google I/O 2020 」取消了

新冠肺炎防疫考量 印度海軍聯合演習延期

相關新聞

影／人心惶惶！日本女在電車上咳嗽 竟引爆兩男口角

日本幾乎每天都有新冠肺炎確診傳出，疫情緊繃也讓民眾在公眾場合變得十分敏感。《ANN News》2日報導，不只花粉症患者擔...

疫情衝擊更甚311大地震！日本人瘋狂搶購生活物資

新冠肺炎疫情延燒，讓日本繼口罩、衛生紙後，也出現搶購生活物資現象。明明自來水正常供水，但瓶裝水也是賣到一瓶不剩，學者認為...

地圖淪政治工具 專家：應分辨製圖者

地圖竟然也淪為國家政治宣傳的工具！在印度的官方地圖中喀什米爾是印度的一部分，學童從小就以為這是事實，對喀什米爾分治的現狀一無所知。國際製圖協會主席特雷納表示，多數人都會不知不覺被某個政治主張透過地圖影響，對此，他建議讀者應留心地圖是誰製作的...

新冠肺炎延燒 日本傳出店家6400枚口罩遭竊

日本受到新冠肺炎延燒影響，市場上口罩供給嚴重不足，今天傳出位於埼玉縣鴻巢市的美容相關店家倉庫內約6400枚口罩被偷，警方...

影／澳洲怪賊用「釣竿」偷走項鍊 費3小時得手

澳洲維多利亞省警方4日發布通告，呼籲民眾協助緝捕一名竊賊，指他用釣魚竿成功「釣走」一條凡賽斯項鍊。

3年內上月球！NASA招募太空人 須具美國公民身分

已經四年沒有招募太空人的太空總署(NASA)2日宣布，即日起接受報名，以便培育下一梯次的太空人...

新冠肺炎疫情延燒 澳洲超市限購衛生紙

新冠肺炎蔓延之際，澳洲最大超市沃爾沃斯超市（Woolworths）4日宣布，每人限購四袋衛生紙。好市多澳洲門市也祭出限購令，而且只能買一袋。

普利茲克建築獎 愛爾蘭女建築師雙人組獲殊榮

愛爾蘭建築師法瑞爾和麥納瑪拉今天獲頒建築界最崇高的普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize...

日本陸上自衛隊第一空降團 誕生首位女傘兵

日本陸上自衛隊31歲的橋場麗奈3曹（相當於陸軍下士）經過嚴格的空降部隊訓練，今天與另外約100名男性自衛隊員一起迎接結業...

土耳其希臘邊境移民：「我們想要的是另一種生活」

「土耳其的生活非常辛苦。一旦他們打開大門，我就要去德國。」 來自阿富汗的穆罕默德比實際年齡18歲看起來小得多。他提著兩個小袋子，裡面只有一些衣服和零食。

日共男子被逮 獄中「轉向」後成名作家

從日本的文學流派來看，島木健作與高見順、中野重治、德永直和林房雄等作家一樣，皆是「轉向文學」的代表性作家。綜觀島木健作的生平經歷，讀者不難發現，他遇到黑暗的時刻總多於光明。說他時運不濟也不為過，但好奇者必能透過其作品的革命氣質，認識他如何記述苦難與挫折。

純金色的雋永歌聲：我的紐約百老匯歌劇體驗

我很幸運，前後欣賞過露克在《音樂世界》裡的表演達六次之多。幾年前又看了她在外百老匯的《死神假期》（Death Takes a Holiday）劇中，飾演貴婦老太太的表演，她的表演分寸，她的角色氣質，柔中帶有堅毅，實在不同凡響。

熱門新聞

Fed緊急宣布降息2碼 因應新冠疫情對經濟衝擊

他將價值18億比特幣密碼藏在鋁盒中 竟被房東當垃圾全丟了

經濟快評／Fed緊急降息 美股為何不衝？

Fed緊急降息2碼後...美股盤中暴跌600點

一夜變地主！1200坪土地只要4萬元 揭開日本村莊隱藏目的

金融大震撼！Fed緊急降息2碼 道瓊收跌785點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。