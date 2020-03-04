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3年內上月球！NASA招募太空人 須具美國公民身分

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
已經四年沒有招募太空人的太空總署(NASA)2日宣布，即日起接受報名，以便培育下一梯次的太空人。報系資料照／記者黃淑惠攝影
已經四年沒有招募太空人的太空總署(NASA)2日宣布，即日起接受報名，以便培育下一梯次的太空人。報系資料照／記者黃淑惠攝影

已經四年沒有招募太空人的太空總署(NASA)2日宣布，即日起接受報名，以便培育下一梯次的太空人。

報名資格雖然不限族裔與行業，但需具備下列基本條件：美國公民、具理工碩士或醫學院學位，或兼具理工學士學位及飛行員測試合格證書。

要被錄取，還需有兩年專業領域的經驗，或噴射機1000小時以上正駕駛資歷，錄取後，則須經過太空總署長期太空飛行的體能測驗。

有志上太空的美國青年男女可在3月底前上網報名，但光填寫報名表，可能得花上兩個小時。

美國的阿特米斯計畫(Artemis program)打算在2024年前，將第一位女太空人和另一名男太空人送上月球；任務是「展現科技的最新進展，並為民間企業發展月球經濟打下基礎」。

太空總署署長布萊登斯汀(Jim Bridenstine)希望各式背景的青年男女加入阿特米斯登月計畫，開啟人類探索宇宙的新紀元。

總署預定明年中決定最後人選，接著展開新梯次太空人的訓練。

總署2015年招募新人，1萬8000多人報名，經過兩年的密集嚴格訓練，11名新太空人今年1月結業，包括韓裔的Jonny Kim。他是第一位韓裔太空人。

太空總署飛行作業部門主管暨選材委員會主委柯恩納(Steve Koerner)說，要變成太空人很不容易；他說，「申請人必須面臨好幾千人的競爭，而我們下一批太空人就從中產生。」

美國自1960年代以來，已經訓練了350名太空人，目前服役中的太空人有48名。

太空人 NASA 美國公民

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