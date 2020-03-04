土耳其希臘邊境移民：「我們想要的是另一種生活」

(德國之聲中文網) 「土耳其的生活非常辛苦。一旦他們打開大門，我就要去德國。」 來自阿富汗的穆罕默德比實際年齡18歲看起來小得多。他提著兩個小袋子，裡面只有一些衣服和零食。

穆罕默德想越過希臘。但他不知道會發生什麼事、旅程有多麼艱辛、需要多少天。他不確定自己是否真的能夠跨過邊界。

我是在伊斯坦布爾宰廷布爾努(Zeytinburnu)社區的一條街上碰到穆罕默德。那裡有許多其他各地的移民聚集。多數來自阿富汗和巴基斯坦。但我只遇到了一名敘利亞難民。

穆罕默德仍還沒有決定是不是真的要試圖前進希臘。不過他知道土耳其總統埃爾多安正在利用邊境移民向歐盟施壓。

直到2月27日，埃爾多安宣布，土耳其不再阻止移民越境進入歐。宰廷布爾努的許多移民開始行動。大街上排成一列的出租車、公交車和汽車司機都在打廣告，說可以載客前往土耳其的埃迪爾內。那裡距離希臘和保加利亞邊界大約有220公裡（140英裡）。

穆罕默德這幾天跟數千名移民一樣聚集在土耳其與歐盟邊界。他和5個朋友也想前往埃迪爾內。因此，他與其中一位司機講價。這趟約3小時的旅程，司機開價每人22歐元（24美元）。不過穆罕默德和朋友們覺得太貴了。

問起穆罕默德的家人。他告訴我，他們目前在土耳其中部的尼格德鎮。他解釋說:「他們在那裡工作的薪水很低。」穆罕默德自己之前則是在伊斯坦布爾打零工。但在從事過各式各樣的工作後，他感到很沮喪。他說：「要麼老板就是借口解雇我們不付錢，要麼就是不付講好要給我們的數字。」

穆罕默德和他的朋友最後和司機達成共識:一個人付16歐元。司機承諾把他們直接載到邊境。但是司機警告說：「如果當局抓住我們，我會假裝不認識你們。否則，我會惹上麻煩。」

如置身地獄般的兩天

我緊跟著穆罕默德一行人。他們乘坐一輛灰色的大眾面包車出發。行駛50公裡後，穆罕默德打電話給我，表示他的司機覺得很緊張，因為我一直試著追趕上他們。所以他要我跟他直接在埃迪爾內碰面。他說：「否則，司機會把我們踢出車外，還不會還錢。」

一路上，我發現有數10輛載有移民的其他車輛，裡面還有婦女和兒童，全都開往埃迪爾內。

就在離帕扎庫勒邊境口岸幾公裡處，我被一大群警察攔下。其中一名很凶地問我想要做什麼。我說我是一名記者，並交出我的國際記者證。他想知道我是來自土耳其還是外國。我告訴他，我來自土耳其。他對這個回答很滿意，就讓我繼續前進。

我看到1千多名移民聚集在過境，但沒有看到任何土耳其的執法人員。許多移民坐在地上，燃燒一些樹枝保暖。空氣中彌漫著濃煙。這個場景讓我想起一部反烏托邦電影。

有一些移民設法越過鐵絲網，進入了分隔土耳其和希臘的邊境地帶。但是就在100米（330英尺）外，希臘邊防部隊就位嚴防。每當有人靠近邊界時，他們就會發射催淚瓦斯，迫使移民逃回土耳其這邊。

空氣中催淚瓦斯的味道、雨水和嚴寒，就是我在邊境這兩天的生活。我看到嬰兒在母親的腿上哭泣，人們陷入絕望和飢餓。

在我抵達後的深夜，我遇到了3個50多歲的男人。從他們的口音來看，他們來自伊斯坦布爾。他們的衣服比較干淨，所以一定是最近到的。其中一位問我說哪個邊境口岸會開放，我回答，當局沒有計劃這樣做。

雖然他們不會告訴我到底是哪裡人，但我感覺他們應該是普通的土耳其人。他們試圖混入移民當中進入歐盟。這些人考慮乘船越過邊界。

「我們想要的是另一種生活」

第二天的清晨，我接到了穆罕默德的電話。他告訴我，他們以800裡拉，約120歐元， 130美元的價格購買了充氣塑料船，等待合適的時機到來，劃過希臘邊界的埃夫羅斯河。

他把位置傳給我，那是一處被森林環繞的地方。我走過去見他。在僅50米外的河對岸，武裝的希臘警察正在警戒地監控著。

穆罕默德在等待時，一邊吃著土耳其貝果，然後點煙。當我要幫他拍照時，他很生氣。他說：「兄弟，你在做什麼？！不要拍我！如果我媽媽看到了，她會很難過。」他說：「她也不知道我會抽煙。」

這些青少年用他們的手機選擇過河的最佳路線。同時，穆罕默德告訴其他和他在一起的移民說，到目前為止，已有大約100人到達了另一邊。

但是，有更多的人被捕獲後送回這裡。最後，我回到了帕扎庫勒邊境口岸。現在有大約3千名移民在那裡扎營。這裡面有來自世界各地的人：非洲人、伊朗人、巴基斯坦人、巴勒斯坦人和許多阿富汗人。但是我卻很少見到敘利亞難民。

與此同時，移民與希臘邊防軍的緊張對峙局勢加劇了。隨著越來越多的移民前往邊境，希臘軍官向人群發射了更多的催淚瓦斯。就在我眼前，5個人身受重傷，其中一個還只是個孩子。移民憤怒地回應，向邊防部隊投擲石塊。在混亂的暴力沖突中，一位高個子的年輕人高舉雙手。他用流利的土耳其語，英語和波斯語大喊：「我們受夠了戰爭！停止扔石頭，坐下來。我們想要的是另一種生活。」

采訪記者:Tunca Ögreten 翻譯:鄒宗翰

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