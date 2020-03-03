日本現衛生用品搶購潮 藥局店員：顧客如惡鬼 我快精神崩潰！

隨著新冠肺炎疫情在全球擴散，日本近期出現了口罩和衛生紙的搶購潮，許多民眾也紛紛抱怨自己買不到口罩。即便業界出面澄清，口罩還有庫存，只是尚未抵達通路、呼籲民眾不要過度購買，許多人仍趁著架上還有時搜刮一空。一名自稱是藥局店員的推特網友便在網路上吐露心聲，表示已經為了每天的道歉感到心力交瘁。

根據Maidonanews報導，這名日本網友名為Tama，居住在日本關東地區，在藥局工作已經十二年。他在文中寫道，「從一個半月前開始，口罩的數量就因為新型冠狀病毒疫情而供應不足，每天都要面對同樣的質問：『口罩什麼時候才會到？』、『為什麼每次都沒有？』、『我家還有病人，為什麼每次都買不到？就不能幫忙保留一下嗎？』」

而隨著數量管制開始實施以後，甚至還有人不願意遵守，抱怨連連。然而，身為店員卻只能夠不斷地重複「真的很不好意思」、「非常抱歉」。每天也不斷接到各種詢問電話，讓藥局店員們心理壓力不斷增加，接近精神崩潰。

到了二月底，網路上甚至出現謠言傳說因為中國禁止出口，接下來連衛生紙都會買不到，又引起民眾一窩蜂搶購衛生紙的風潮，甚至連衛生棉跟尿布都被銷售一空。店員們陷入了更慘烈的惡性循環，不斷被逼問著「什麼時候有貨？」、「為什麼會沒貨？」這些問題。一方面公司卻又要求第一線店員必須要保持禮貌，讓他們有苦說不出。

Tama在文末表示，其實他覺得比起冠狀病毒，人類可怕多了。跟看不見的病毒相比，那些平時面目和善，現在卻變得像魔鬼一樣的客人才是最可怕的。他希望大家都能夠好好思考，不管是醫護人員還是口罩工廠的工人，還是各通路的店員，都是盡了本分齊心在對抗疫情。呼籲民眾不要散佈無意義的假消息，同時也希望所有人都能夠同理彼此，冷靜下來，不要因為謠言就一窩蜂的購買。