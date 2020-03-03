快訊

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

新竹林東京北京返台不配合居家檢疫 遭重罰百萬成首例

日本現衛生用品搶購潮 藥局店員：顧客如惡鬼 我快精神崩潰！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本許多超市和藥局架上，已經買不到任何衛生紙。路透社
日本許多超市和藥局架上，已經買不到任何衛生紙。路透社

隨著新冠肺炎疫情在全球擴散，日本近期出現了口罩衛生紙的搶購潮，許多民眾也紛紛抱怨自己買不到口罩。即便業界出面澄清，口罩還有庫存，只是尚未抵達通路、呼籲民眾不要過度購買，許多人仍趁著架上還有時搜刮一空。一名自稱是藥局店員的推特網友便在網路上吐露心聲，表示已經為了每天的道歉感到心力交瘁。

根據Maidonanews報導，這名日本網友名為Tama，居住在日本關東地區，在藥局工作已經十二年。他在文中寫道，「從一個半月前開始，口罩的數量就因為新型冠狀病毒疫情而供應不足，每天都要面對同樣的質問：『口罩什麼時候才會到？』、『為什麼每次都沒有？』、『我家還有病人，為什麼每次都買不到？就不能幫忙保留一下嗎？』」

而隨著數量管制開始實施以後，甚至還有人不願意遵守，抱怨連連。然而，身為店員卻只能夠不斷地重複「真的很不好意思」、「非常抱歉」。每天也不斷接到各種詢問電話，讓藥局店員們心理壓力不斷增加，接近精神崩潰。

到了二月底，網路上甚至出現謠言傳說因為中國禁止出口，接下來連衛生紙都會買不到，又引起民眾一窩蜂搶購衛生紙的風潮，甚至連衛生棉跟尿布都被銷售一空。店員們陷入了更慘烈的惡性循環，不斷被逼問著「什麼時候有貨？」、「為什麼會沒貨？」這些問題。一方面公司卻又要求第一線店員必須要保持禮貌，讓他們有苦說不出。

Tama在文末表示，其實他覺得比起冠狀病毒，人類可怕多了。跟看不見的病毒相比，那些平時面目和善，現在卻變得像魔鬼一樣的客人才是最可怕的。他希望大家都能夠好好思考，不管是醫護人員還是口罩工廠的工人，還是各通路的店員，都是盡了本分齊心在對抗疫情。呼籲民眾不要散佈無意義的假消息，同時也希望所有人都能夠同理彼此，冷靜下來，不要因為謠言就一窩蜂的購買。

衛生紙 口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

單親媽在醫院隔離病房當清潔員被酸 委屈直呼：整理完衣服沒一次乾的

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

澳洲出現人傳人疫情 民眾瘋狂採購「連藥和武器都囤」

相關新聞

印尼梅拉比火山噴發 梭羅機場暫時關閉

印尼最活躍火山、梅拉比火山（Mount Merapi）今天噴發，大片火山灰雲籠罩6000公尺高空，附近社區蒙上一層灰色的...

日本現衛生用品搶購潮 藥局店員：顧客如惡鬼 我快精神崩潰！

隨著新冠肺炎疫情在全球擴散，日本近期出現了口罩和衛生紙的搶購潮，許多民眾也紛紛抱怨自己買不到口罩。即便業界出面澄清，口罩還有庫存，只是尚未抵達通路、呼籲民眾不要過度購買，許多人仍趁著架上還有時搜刮一空。一名自稱是藥局店員的推特網友便在網路上吐露心聲，表示已經為了每天的道歉感到心力交瘁。

不敵網路免費新聞衝擊 澳聯社6月歇業走入歷史

隨著網路免付費新聞日益普及，又有一家傳統新聞媒體不敵時代潮流的衝擊，澳洲聯合新聞社宣布即將於6月歇業走入歷史

可食用容器正夯 成本貴塑膠10倍

可食用餐具成環保新寵兒？近年來日本、紐西蘭和印度的企業紛紛生產出可食用的容器，盤子、吸管和杯子。日本的糖果製造商丸繁製菓表示，因民眾環保意識興起之故，可食用餐具從2019年開始，銷量暴增3倍，但成本仍是目前最大挑戰，可食用餐具的成本的是塑膠容器的10倍。

日本異國情調初體驗：戰國時代的「南蠻」時尚

日本戰國時代，曾借用所謂「中華思想」來強調文化的主體性。比如說早年，南蠻之地係指奄美大島和東南亞，後來則稱歐洲人為南蠻人。戰國時代，日本虛心吸納西方優點，並以東洋大國面對歐洲，從而讓江戶初期的鐵砲（火繩槍）水準名列世界前茅。

澳洲出現人傳人疫情 民眾瘋狂採購「連藥和武器都囤」

新型冠狀病毒疫情於全球擴散，不僅在日本、北美各國都出現搶購潮，如今，澳洲也開始出現物資短缺的現象。

《少年阿罕默德》：崩潰的信仰如何救贖人心？

《少年阿罕默德》為達頓兄弟獲得2019年坎城影展最佳導演的作品。本片聚焦一位青少年穆斯林在成長過程中，面對宗教的態度從最初的堅定信念轉為迷失自我，最後甚至必須依附戒律才能生存。

東、西日本73年來冬季最高溫 北海道降雪未達平均六成

日本氣象廳公布上個冬季（去年12月至今年2月），東、西日本均溫皆寫下有紀錄73年以來的最高溫，為名副其實的暖冬。日本氣象...

防疫不足拒開門？法國羅浮宮的「基層大罷工」

「既然羅浮宮還沒準備好防疫，那麼我們只好罷工！」自義大利引爆歐洲疫情後，法國截至2日下午已累計確診130例2死，是當前西歐疫情最嚴重國家。作為世界最多人參觀的博物館，巴黎羅浮宮的基層員工亦唯恐博物館防疫措施不足、淪為「疫情漏洞」，1日在壓倒性的表決之下，緊急發起罷工，導致羅浮宮無限期閉館中。直到2日罷工仍在繼續，但館方高層與基層員工之間，對於「過度恐慌」與「罷工防疫」仍未有平衡共識。羅浮宮「閉館防疫」的空白期何時才告結束？眼看復活節假期不久即將到來，疫情恐會持續衝擊各大藝文機構。

新加坡將設立網路司令部 捍衛網路邊界

新加坡國防部長黃永宏今天在國會指出，武裝部隊將設立網路司令部，不僅提供網路攻擊預警機制，也相對做出反應措施，捍衛新加坡網...

肺炎旅遊警示 國際體育娛樂紛喊停

國際大型演唱會和體育賽事接二連三喊卡！受到新冠肺炎影響，大型活動如演唱會、體育賽事和展覽會等紛紛延期或取消。同時也因新冠肺炎產生的旅遊限制，使得過去會跨國參與活動的粉絲無法出遊或出遊意願下降，近一步導

防疫情擴散 南韓教會直播作禮拜

南韓政府上週五〈2月28日〉呼籲當地大型教會在未來兩週內暫停一般聚會，對此，包括全球最大型教會汝矣島純福音教會在內等多間教會團體都已決定配合政府防疫政策，改以網路直播方式進行禮拜。

熱門新聞

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

巴菲特逢低進場了！波克夏上周大買航空股

道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。