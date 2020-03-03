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可食用容器正夯 成本貴塑膠10倍

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
近年來日本、紐西蘭和印度的企業紛紛生產出可食用的容器，盤子、吸管和杯子。(photo by 網路截圖)
近年來日本、紐西蘭和印度的企業紛紛生產出可食用的容器，盤子、吸管和杯子。(photo by 網路截圖)

可食用餐具環保新寵兒？近年來日本、紐西蘭印度的企業紛紛生產出可食用的容器，盤子、吸管和杯子。日本的糖果製造商丸繁製菓表示，因民眾環保意識興起之故，可食用餐具從2019年開始，銷量暴增3倍，但成本仍是目前最大挑戰，可食用餐具的成本的是塑膠容器的10倍。

硬蝦餅組成容器

根據《共同通訊社》報導，談到為何致力於生產可食用容器，愛知縣碧南市丸繁製菓的總經理榊原勝彦表示：「當可食用容器普及並取代塑膠時，將為環境帶來無可限量的好處。」

丸繁製菓自1983年開始製造「最中」（一種日本甜食）冰淇淋，但直到10年前，榊原勝彦在一場全國美食大賽過後，看到杯盤狼藉的塑膠垃圾，才興起了生產其他可食用容器的念頭。為了確保容器在裝盛液體時不會解體，他嘗試一種由馬鈴薯澱粉組成的硬蝦餅（碧南市特產），而非常見的玉米粉或麵粉。

榊原勝彦花了一年半的時間製造出能夠銷售的可食用容器，但當時市場接受度不高，但他並不氣餒，2017年再推出可食用的筷子，直到2019年暑假，銷量開始暴增，成長至前一年的3倍之多。榊原勝彦認為，是大眾的環保意識興起，他也計畫在今年暑假推出可食用的湯匙。

成本為塑膠的10倍

根據《Masla》報導，紐西蘭航空也於2019年12月起在飛機上實驗供應可食用容器，譬如香草口味的咖啡杯，由麵粉、糖、雞蛋和香草精華所組成，目前為止旅客的反應都很正面。在印度的海得拉巴市，也有一家企業於年初生產可食用杯子（由全穀類組成）。

「即使可食用容器被直接丟棄，其被環境分解的速度也高於生物可分解塑膠，甚至成為其他動物的糧食。」榊原勝彦指出，可食用容器最大的挑戰在於「成本」，以丸繁製菓的可食用托盤e-tray為例，成本至少50圓，是塑膠托盤的10倍以上。他坦言，即使要價不斐，總得要有人為了環保而選擇可食用容器。

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