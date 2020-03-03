澳洲出現人傳人疫情 民眾瘋狂採購「連藥和武器都囤」

新型冠狀病毒疫情於全球擴散，不僅在日本、北美各國都出現搶購潮，如今，澳洲也開始出現物資短缺的現象。

澳洲日前發生兩起人傳人病例，引起民眾恐慌，紛紛前往超市採購日用品，不少貨架上已經被搶購一空。一名不願意透露全名的雪梨婦人米莉（Milly）表示，「簡直就像是美國實境節目《末日求生密技》（Doomsday Preper）裡的畫面。」

米莉將家中的一間備用房間改造成了儲藏室，在其中囤積了各種蔬菜罐頭、水果罐頭、衛生紙和寵物飼料，她指稱，由於她五歲的兒子患有呼吸道方面的疾病，他們很擔心疫情進一步擴散後，兒子會成為高危險族群。

同樣來自雪梨的母親黛安・雷根（Dianne Regan）則表示，「如果疫情擴散，我們可能必須很長一段時間都不能出門，這代表我們不能去採購、或買任何東西。」黛安家中還有一位年長的母親，和患有氣喘的女兒——他們都是新型冠狀病毒的高危險族群，「我只是一個未雨綢繆的平凡媽媽。」

黛安甚至還在家中開墾了一個小小的菜圃，在裡面種植了番茄、萵苣、薄荷、北蔥、芹菜和羅勒。

另一名來自昆士蘭的母親珍瑪・李德（Jemma Reed）更加緊張，受到大量殭屍影集和末日電影「薰陶」的她，除了近一年份的食物以外，還囤積了大量的藥品、甚至是劍、斧等「合法的」武器。她指出，雖然很多藥廠都聲稱他們是產自澳洲或紐西蘭，但她認為他們的藥其實都是從中國運過來的；一旦中國持續封鎖邊界，那麼這些藥的供應就會變得岌岌可危。