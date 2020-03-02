防疫情擴散 南韓教會直播作禮拜

南韓政府上週五〈2月28日〉呼籲當地大型教會在未來兩週內暫停一般聚會，對此，包括全球最大型教會汝矣島純福音教會在內等多間教會團體都已決定配合政府防疫政策，改以網路直播方式進行禮拜。

據《韓聯社》報導，韓國文化體育觀光部長樸良雨上週五表示，「未來一、兩週預期將是遏止疫情擴散的關鍵時刻，將可避免疫情繼續擴散。因此，我真摯呼籲宗教團體禁止任何宗教活動與聚會一段時間」。

由於南韓新興宗教團體新天地耶穌教會是這波疫情爆發的中心點，對此，該教會已關閉所有設施，南韓天主教也宣布暫停旗下1,700間教堂所有公開彌撒，為236年來首次。除此之外，由於明成長老會兩位會友也證實感染病毒，因此，信眾人數8萬人的該教會也宣布，關閉設施與暫停所有活動。

另外，信徒人數高達56萬人、全球最大的教會汝矣島純福音教會，也宣布禮拜將改以線上轉播方式進行，並暫停平日公開活動與信徒的聚會。

據《日本時報》報導，上週日仍有十幾位基督徒前往汝矣島純福音教會聚會卻撲空，其中一名會友宋永課（譯音）表示，「以網路禮拜的方法是明智的作法，因為病毒會輕易地在大型聚會擴散，教會也無法倖免。」

南韓疾病管制中心指出，南韓最新感染案例增加586例，總數來到3,736例，新增病例其中333例是發生在新天地耶穌教會所在地的大邱。對此，該中心也指出，部分會友曾在今年1月前往中國武漢，是否是這波疫情爆發的真正原因將繼續深入調查。

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