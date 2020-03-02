新冠病毒肆虐60餘國 羅浮宮關閉 旅遊業寒冬

義大利的新冠病毒迅速擴散引起疫情可能向西歐擴散的擔憂，法國1日關閉羅浮宮，旅遊行業擔憂，疫情已嚴重威脅到法國和義大利的旅遊業。

擁有蒙娜麗莎等無價鎮館藏品的羅浮宮關閉，是因為員工對世界各地的遊客可能帶來病毒感到恐懼。參觀羅浮宮的遊客去年達960萬人，其中近四分之三是外國人。

新冠肺炎肆虐的國家已超過60個，病毒已傳至除南極洲外的各大洲，全球逾8萬8000人感染，至少死亡3000人。近日疫情迅速擴散加劇了人們的危機感，導致股市劇跌，許多城市的遊人稀少，千百萬人的生活軌跡改變。

澳洲和泰國1日首次報告死亡，多明尼加共和國和捷克1日首次出現感染者。

義大利的感染人數在24小時內增加50%，達1694人，並有五人死亡，死亡總數已達34人。法國報告的病例是130人，比一天前多30人，出現兩例死亡。

美國政府建議國人不要到義大利北部地區旅遊，其中包括米蘭，美國的主要航空公司已停飛到米蘭的航班。

法國公布了對義大利的旅行限制，對旅遊產業造成沉重打擊。春季是學校兒童到法國和義大利旅遊的季節，特別是在復活節期間。義大利的酒店協會表示，打擊終於降臨，許多美國人近來取消了到義大利旅遊的計畫。

義大利擁有世界級的藝術博物館、人類古蹟和建築瑰寶，旅遊業占經濟的13%。每年到訪義大利的美國人超過560萬，占外國遊客總數的9%。

伊朗、伊拉克和南韓也都出現大規模感染，美國的感染人數至少為74人，29日出現了首例死亡，是華盛頓州一個50多歲的男子，他患有其他疾病，但沒到過疫區。

日本因為恐慌而出現了日用品搶購潮，春季是日本的棒球賽季，但球場無人問津，亞洲、歐洲和中東地區的旅遊景點也是遊客稀少，伊斯蘭的宗教聖地對外國朝聖客關閉，許多國家採取了學校停課和禁止大型集會措施。法國政府告誡民眾，相互問候時不要親吻面頰。巴黎的主教向教徒發放麵包時，不再是送進他們的口中，而是放在他們手上。