像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

新型冠狀病毒確診病例在加州和俄勒岡州陸續出現，已引發這些州居民的恐慌心態，在周末期間都出現超級市場某些商品被消費者瘋狂搶購的狀況，包裝飲用水、消毒濕紙巾等商品的貨架均被掃空。

地方電視台ABC7報導，加州聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)周六宣布了當地第四個新冠病毒確診案例之後，位於山景市(Mountain View)的量販店好市多(Costco)分店所有飲用水、清潔品牌高樂氏(Clorox)消毒濕紙巾，就通通被搶購一空。山景市好市多分店員工接受福斯商業網(FOX Business)電話詢問時說，飲用水與消毒濕紙巾周日已經完成補貨。

與山景市好市多分店相隔不遠的一家喜互惠超市( Safeway)分店裡，一名員工則表示，消費者周六當天拼命搶購衛生紙、義大利麵，生意變得「瘋狂似的熱絡」，但到了周日則未再出現不尋常的搶購潮。

位於加州格蘭岱(Glendale)的好市多分店經理克列斯克茲( Thad Kleszcz)表示，近來店內的顧客人數增加許多，殺菌濕紙巾只要一上架，立即就被消費者搶購光光。

俄勒岡州首例新冠病毒確診患者，是在奧斯威戈湖市(Lake Oswego)一所小學工作的男性員工。學區主管周六表示，這名患者被確診之前，住院期間曾經幾度有親友前往探視，這些民眾如今都已接到居家隔離兩周的通知，並需接受衛生機關監督。

由於社區民眾人心惶惶，位於奧斯威戈湖市附近的好市多分店，原本放置衛生紙、紙巾、礦泉水、冷動莓子、冷凍黑豆的貨架，周日都因為消費者大量掃貨而變得空空蕩蕩。

一名好市多員工表示：「世界末日來臨之時，衛生紙彷彿黃金一樣珍貴。」好市多員工也表示，分店開店迄今，第一次發生衛生紙完全賣完的盛況，同時創下分店開張以來最忙碌的單日，就連原本最繁忙的耶誕節前夕，也變得小巫見大巫。