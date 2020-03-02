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地球的新鄰居 美天文學家觀測到「第二顆月亮」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國天文學家觀測到一神秘發光體，被認為可能是地球的第二顆月亮（綠色圓圈部分）。圖擷自<a href=華盛頓郵報 " title="美國天文學家觀測到一神秘發光體，被認為可能是地球的第二顆月亮（綠色圓圈部分）。圖擷自華盛頓郵報 ">
美國天文學家觀測到一神秘發光體，被認為可能是地球的第二顆月亮（綠色圓圈部分）。圖擷自華盛頓郵報

美國亞利桑納大學的「卡塔利納巡天系統」（Catalina Sky Survey）在2月15日發現地球軌道上出現神秘發光體，兩位天文學家辨識出這可能是顆小行星，如月亮般被地球吸引，被形容為「迷你月亮」，這有可能是歷史上第二顆被記錄繞著地球轉的小行星。

據《華盛頓郵報》報導，研究員維茲喬斯（Kacper Wierzchos）指出這顆可能的小行星「2020 CD3」與一台車差不多大，在過去已知的一百萬顆小行星中，幾乎沒有發現任何一顆繞著地球旋轉，所以觀測到它是件大事。

科學家猜測它已在地球的軌道上繞行至少一年，甚至更長的時間，麻州小行星中心主任馬修‧霍爾曼（Matthew Holman）認為「2020 CD3」可能早已被觀測到，只是當時被誤認成人造衛星。

「2020 CD3」尚有許多謎題等著天文學家去了解，包括它的實際組成都還不是很清楚，不過可惜的是「2020 CD3」已經變得太微弱，以至於卡塔利納系統無法觀測到它。大約在今年4月左右，它將會脫離地球的引力，大約25或50年才會回來。

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