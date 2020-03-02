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25公斤乾冰倒泳池 網紅生日派對玩過頭釀3死悲劇
開心慶生卻樂極生悲，俄國一名女子卡特琳娜（Katerina Didenko）與丈夫朋友舉辦泳池派對慶生，當中有人反應桑拿池溫度太高，於是派對主辦方將事先預訂的乾冰倒入池中降溫，沒想到卻意外造成池裡的人二氧化碳中毒，包括卡特琳娜的丈夫，共計3人當場死亡。
英國《BBC》報導，卡特琳娜是為Instagram紅人，擁有142萬粉絲。2月28日她與丈夫及幾位朋友來到莫斯科南方的一座三溫暖慶祝她的29歲生日。過程中，有人反應桑拿池的溫度太高，主辦方於是將事先預訂的25公斤乾冰倒入池中。而根據《每日郵報》報導，卡特琳娜的丈夫為製造煙霧瀰漫的效果，因此與另外兩名朋友將乾冰倒入池中。
沒想到乾冰倒入後瞬間產生大量二氧化碳，池中3人因吸入大量氣體窒息身亡，其他在池邊的賓客也有人中毒暈倒，緊急送醫急救。知道自己的丈夫及朋友遭遇不幸，卡特琳娜也在今天透過Instagram宣布這項令人心痛的消息。
目前俄羅斯偵查員確認這起事件是因為一時疏忽造成，他們初步判斷3人的死因是因為通風孔被堵住，才造成人員窒息。
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