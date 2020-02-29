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日本妹怨衛生棉被搶光「價格暴漲」 報紙怒批：安倍政府別鬧了！

聯合新聞網 / 綜合報導
有日本少女發文表示商店裡的衛生棉、衛生紙、泡麵等皆被搶購一空。圖擷自<a href=twitter" title="有日本少女發文表示商店裡的衛生棉、衛生紙、泡麵等皆被搶購一空。圖擷自twitter">
有日本少女發文表示商店裡的衛生棉、衛生紙、泡麵等皆被搶購一空。圖擷自twitter

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，日本確診人數仍持續增加，北海道地區也因為攀升的確診人數，宣布進入緊急狀況，面對疫情來勢洶洶，加上有假消息指稱口罩和衛生紙是同原料製造，讓日本出現一陣「衛生紙之亂」。而近期有位日本少女則發文分享，表示進入商店完全買不到衛生紙、尿布、泡麵、衛生棉等物品，令她相當困擾，該貼文一出後也立刻引起台灣網友討論，有人便上網查了日本一包衛生棉的售價，價格一出後令許多網友震驚。

一位日本少女昨日（28日）在twitter發文，表示下週生理期就要來了，但一進商店後發現裡面的衛生紙、尿布、泡麵、衛生棉等物品皆被搶光了，連存貨也被一掃而空，令她相當煩惱，她呼籲將物品留給有需要的人，而這則貼文事後也被台灣網友看見，有網友便好奇上網查詢日本衛生棉價格，一查發現一包衛生棉竟要價3333日幣（新台幣約917元），而且日本twitter上的熱搜關鍵字分別為衛生紙、衛生棉、買斷、安倍辭職。

其餘網友見狀後紛紛表示「日本也懂台灣一窩蜂」、「台灣是衛生紙之亂，日本是衛生棉之亂」、「除了只想到把衛生棉當口罩之外，想不到別的用途」、「這就太扯了」、「日本人被安倍晉三逼瘋了」、「日本沒經歷假消息攻擊，真慘」、「台灣之前也有在傳該搶衛生棉了，不過看樣子沒什麼人做，貨還很充足」、「可能是對政府的不信任感，換作是有這樣的政府慢半拍的方式誰都會想先囤吧」。

今天出刊的日刊體育報，以斗大標語寫著「安倍政府別鬧了！」，推特網友認為就連體育媒體都看不下去安倍政權的慢好幾拍。

衛生紙 假消息 疫情 新冠肺炎 安倍晉三

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