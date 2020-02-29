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南極白雪染成「一片血紅」背後原因讓科學家憂心

聯合新聞網 / 綜合報導
南極終年白雪的景色變成血染一片，科學家研究出為「極地雪藻」，是氣溫上升的警訊。 圖／Національний антарктичний науковий центр臉書
南極終年白雪的景色變成血染一片，科學家研究出為「極地雪藻」，是氣溫上升的警訊。 圖／Національний антарктичний науковий центр臉書

地球暖化一直是近年來令人憂心的議題之一，近來南極的林德斯島(Galindez Island)被科學家拍到，原本應該是一片純白雪的大地，竟然變成一片如血染過的紅，讓人以為是不是動物遭受殺害導致，其實這是極地雪藻(Chlamydomonas nivalis)從睡眠中甦醒，但大量極地雪藻存在同時也證明了氣候變遷，令人擔憂。

海洋生態學家佐托夫(Andrey Zotov)拍下了長年白雪覆蓋的南極，變成了一片血紅的驚人畫面，他將照片上傳到臉書，經過顯微鏡鑑定，發現這片血紅是「極地雪藻」在迅速增生產生的景象，這些生物會在冬天冬眠，當陽光變多、雪地出現液態水就會吸收水分，甦醒並且快速繁殖。

幼期的極地雪藻因有葉綠素，因此會呈顯綠色，後來會因為含有類胡蘿蔔素以及蝦青素而逐漸轉為橘紅色，它們有細胞壁能抵擋紫外線的輻射，也能吸收能量融化更多雪，這能證明南極氣溫比以前來得更高，也顯示了暖化日趨嚴重。

科學家研究指出，融冰出現多的地方藻類會大幅增加，而藻類多的地方又會讓雪融得更快，會出現大量極地藻類，等於該地的氣溫變高，2月13日探測器附近的西摩島達到破紀錄的20.75度高溫，這也是南極洲第一次單日破20度，情況令人擔憂。

南極洲本月13日出現第一次單日破20度。 圖／Національний антарктичний науковий центр臉書
南極洲本月13日出現第一次單日破20度。 圖／Національний антарктичний науковий центр臉書

氣候變遷 南極

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