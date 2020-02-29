細菌原來可以發電 配合空氣水分即可幫手機充電

不少人聞「細菌」色變，但原來細菌還可以發電？只要空氣中有水分，就可以利用一種特別的細菌產生電力，而且只要連接多台設備，就可以為手機充電。

科學家發現，一種名為地桿菌（Geobacter）的細菌，能製造導電奈納米線，只要空氣中存有水氣，基於這種細菌運行的設備就能「憑空發電」。

美國馬薩諸塞大學安姆斯特分校（University of Massachusetts， Amherst）團隊，製作了一種氣動發電機設備，帶有由地桿菌生產的蛋白質導電納米線。團隊將厚度小於10微米的蛋白質納米線薄膜，覆蓋在一個電極上，另一個電極位於膜的頂部，當薄膜吸收大氣中的水氣，便能產生電流。

雖然團隊原型設備產生的持續電壓僅約0.5V，但只要連接多個設備，就能產生足以為手機、個人電子產品等小型設備充電的電力。研究又發現，在濕度約45%的地方效果最好。

這項研究已發表在知名國際權威科學期刊《自然》（Nature）。研究人員表示，雖然這種技術暫未能商業化，但與太陽能、風能等其他再生能源相比，細菌導電納米線薄膜不需要陽光或風，而且毋須外接電源，只要有水氣，在室內都能使用。

中國科學院院士、南京航空航太大學納米科學研究所所長郭萬林形容，「空氣發電」比太陽能電池板或風力渦輪機的適用範圍更廣，如能擴大規模，實際應用潛力巨大。但亦有微生物學家對研究成果有保留，指「空氣發電」雖然看似提供了無限電源，但該技術仍然未有明確的電子來源。

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文章授權轉載自《香港01》