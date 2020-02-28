流行開休旅車、貨車 行人致命車禍增

州長公路安全協會在27日發表的報告中指出，2019年有至少6590人死於公路車禍，比2018年多了307人，增加近5%；原因之一是小貨車、休旅車以及行人增加；這也是自1988年以來，最高的年度行人死亡數字。

全國公路交通安全管理署(NHTSA)援引的一項研究也發現，在涉及休旅車或小貨車的碰撞事故中，五至九歲兒童的死亡風險大四倍。

該報告援引2019年上半年的數據，指出30個州的行人死亡人數增加，而20個州和華盛頓特區的行人死亡人數下降；按人口計算，新墨西哥州的行人死亡率最高，而佛蒙特州最低；在2019年上半年，密西根州的行人死亡人數比2018年同期增加了5%。

「底特律自由報」報導，倘若初步估計的數字準確，那麼在2009至2019年間有5萬7897名行人死亡，總數接近刻在華府越戰退伍軍人紀念坊上的陣亡人數(超過5萬8000人)。

報告指出，這場危機逆轉死亡人數下降的趨勢，即使駕車安全得到改善。行人死亡占車禍死亡總數的比率，從2009年的12%上升至2018年的17%。

這份報告(基於50個州和華盛頓特區的初步統計)進一步證實2018年底特律自由報和今日美國報的調查結果，報告發現死亡人數增加的一個重要因素是消費者改用小貨車和休旅車；較大、較笨重的車輛在車禍中更容易造成行人死亡。

這兩家報社先前的調查發現，全國公路交通安全管理署(NHTSA)至少早在2015年的研究已指出，被休旅車和小貨車撞到的行人，死亡機會要比被轎車撞到的大兩至三倍。

減少行人死亡的措施包括更有效地執行違規駕駛的法律，例如超速駕駛和分心駕駛；改善行人的基本設施，例如增加更多安全島；廣泛使用和改善汽車安全技術，例如具有行人檢測功能的自動緊急煞車系統，以及降低行人受傷風險的車輛設計。