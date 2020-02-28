自駕公車出包！ EasyMile被勒令停運

全家公路交通安全管理署(NHTSA)宣布，由法國企業營運的低速自動駕駛公車EasyMile，因日前在俄亥俄州哥倫布市煞車發生問題而導致意外，已在國內16州暫停營運，進行安全性測試。

EasyMile車上可承載12人到15人不等，車上沒有讓人操作的方向盤或煞車踏板，因此必須先得到「聯邦機動車輛安全標準」(Federal Motor Vehicle Safety Standards，FMVSS)的豁免才能上路。

EasyMile日前在哥倫布市內行進時突然煞車失靈，造成一名乘客從座位上跌落受傷；NHTSA表示：「我們將會持續和各單位溝通合作，找出未來最適合自駕車的營運模式，而且符合公共安全的要求和法律規範。」

根據NHTSA的聲明，EasyMile在德拉瓦州多佛市(Dover)、猶他州、德州、加州、科羅拉多、北卡羅來納、佛羅里達、維吉尼亞和新澤西等州的諸多大城，都被迫暫停營運；但是在其他十州仍可進行行駛測試，只是無法提供載客服務。

低速自駕公車的時速每小時不超過25哩，而且一般只會在小範圍內行駛，另外EasyMile也會在每輛自駕公車上安排一位服務人員，預防緊急事故發生時需要人為處理。

EasyMile的資深副總裁阿加瓦爾(Sharad Agarwal)表示，自駕系統在偵測到任何異狀時都會緊急煞車，雖然哥倫布市的意外發生原因仍在調查，但阿加瓦爾說：「如果車子遇到異狀但不剎車，才讓我們擔心。」