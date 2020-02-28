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被義男指攜帶病毒遭毆打 中國女子用胡椒噴霧「退敵」

香港01 / 南希／報導
義大利疫情升溫，民眾紛紛戴起口罩防疫。圖非新聞當事者。路透
義大利疫情升溫，民眾紛紛戴起口罩防疫。圖非新聞當事者。路透

新冠肺炎疫情肆虐全球，亞洲以外，目前義大利是新冠肺炎確診人數最多的國家。

據義大利媒體2月26日報道，一名中國女子在義大利乘坐火車時，被同一車廂的男子指為新冠肺炎病毒的攜帶者，而遭到辱罵毆打，為自保，女子迅速從包裏掏出胡椒噴霧將其擊退。

報導稱，由於對新冠肺炎病毒的恐懼，一名中國女孩和其男友，25日在火車上遭到一名50歲的那不勒斯男子攻擊。

事發火車從薩萊諾開往那不勒斯，在即將抵達斯卡法蒂（Scafati）車站時，同一車廂的那不勒斯男子突然威脅中國女子，指其是新冠肺炎病毒的攜帶者，隨後更對女子大聲謾罵侮辱，動手推搡。

其男友上前攔住該男子想要保護女友，但反被連打幾拳。女子隨即從包裏掏出胡椒噴霧擊退了該男子。

據稱，這名中國女子今年24歲，她的男友是23歲的斯卡法蒂當地學生。

用胡椒噴霧自衛將男子擊退後，中國女子和男友迅速逃開。目前，當地警方已介入，正核查行兇男子身份並將對其提起控訴。

據了解，僅在2月義大利已經發生三起毆打欺凌亞裔人士事件。

2月上旬，兩名旅居義大利都靈的華人青年，在自家附近無端遭到當地人群毆，身上多處受傷。對方一邊打還一邊罵：「你們身上有病毒，必須離開這裏！」

2月24日，一名菲律賓老人被當地青年誤當成中國人而殘暴毆打。

延伸閱讀：

27日全國新增327例確診　湖北以外增幅重回個位數

肺炎買口罩（2月28日）旺角中午派口罩予長者

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 義大利 口罩 亞裔

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