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敘利亞爸爸教女兒以笑聲迎轟炸影片瘋傳 一家終獲土耳其庇護

香港01 / 凌俊賢／報導
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圖擷自TRT World

敘利亞內戰持續多年，炮火嚇怕無數小孩，3歲女童薩勒瓦（Salwa）是其中之一，但她的父親穆罕默德（Abdullah al-Mohamed）發明小遊戲，幫助她聽到炸彈聲時克服恐懼，反而以燦爛笑容面對，影片早前在社交網站瘋傳。

這個讓人心酸的情景，正是敘利亞內戰的寫照。幸最近傳來好消息，薩勒瓦與父母終於獲得庇護，入境土耳其開展新生活，薩勒瓦總算可以真正的開懷大笑，享受正常的童年遊戲。

影片中，父親穆罕默德（Abdullah al-Mohamed）坐在沙發上，薩勒瓦站著靠在他肩上，外頭傳來隆隆聲響。穆罕默德問：「你猜這次是飛機，還是炸彈？」女兒回答：「是炸彈，它掉下來的時候，我們就笑。」

答案揭曉，爆炸聲響起時，薩勒瓦開心得跳起放聲大笑，父親從旁鼓勵問：「好玩嗎？」天真無邪的笑聲，這個遊戲兩父女已玩過很多次。

敘利亞內戰讓不少平民流離失所，薩勒瓦一家人三口是其中之一，需離鄉別井尋求庇護。12月，他們暫住的伊德利卜省薩拉基卜市（Saraqeb）空襲頻繁，聽到轟炸巨響的薩勒瓦自然感到恐懼。

32歲的穆罕默德為此設計出小遊戲，幫助女兒將爆炸聲與趣的事物聯繫，以克服恐懼。他將女兒帶到露台，向她展示聲響只是街外孩子玩「沙炮」所致，說服她這只是一場比賽，不用害怕。

「我們不是政權所描繪的恐怖分子」

他們一家2月25日獲庇護入境土耳其，薩勒瓦總算可遠離炮火聲。雖然如此，穆罕默德對未來仍不抱希望，擔之家庭難以應付新生活，無法找到工作。他表示：「我對未來沒有任何期望，這對我們來說是未知。」

他又感嘆稱「我希望世界知道：我們不是政權所描繪的恐怖分子。我們是人，我們是值得擁有靈魂，有權像世上其他人一樣生活的人。」

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文章授權轉載自《香港01》

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