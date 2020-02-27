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陌生人付清女兒生日蛋糕費用 留下的紙條讓她哭慘了

聯合新聞網 / 綜合報導
荷莉收到來自陌生人的字條和禮物。圖／<a href=Facebook" title="荷莉收到來自陌生人的字條和禮物。圖／Facebook">
荷莉收到來自陌生人的字條和禮物。圖／Facebook

來自美國德州東南部洛雪倫區（Rosharon, Texas）的荷莉．葛禮美（Holly Grimet）日前在為女兒準備生日蛋糕時，收到一個意外的驚喜。她在超市的烘焙坊領取預訂的蛋糕時，烘焙坊的工作人員告訴她，一個陌生人已經為她支付了蛋糕的金額，並留下了字條。

字條中寫著，「我兒子尼希米原本預訂今天就要滿八歲了，我希望可以做點好事紀念他。希望您和孩子可以好好享用這份蛋糕，並祝您有個美好的一天。今天請抱緊你的寶貝，看著他們玩耍，耐心對待他們，親吻他們的小手，並告訴他們您有多愛他們。孩子們是美麗的禮物。我希望您有個美好的一天。──這是一份來自我和我的小天使的祝福」

根據每日郵報報導，荷莉和女兒將這份字條貼上網路，荷莉表示，這封信提醒了她要珍惜和孩子相處的每一刻，「這封信真的讓我哭慘了。我非常感謝上天能夠讓我擁有我的寶貝，還讓我女兒可以平安地過完八歲生日。」

為了報答這名陌生的母親，荷莉後來回到烘焙坊，並且為另一個家庭支付了蛋糕費用。「我想，這名媽媽只是想慶祝她兒子的生日，但卻沒辦法做到。」體諒到這名母親的心情，她決定把這份情傳下去。

荷莉也希望能有一天可以見到這位母親，並且親自向她道謝。

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