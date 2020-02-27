日媒：日本麥當勞拒讓員工戴口罩 因為見不到笑容

「笑容免費供應」是麥當勞待客的宗旨，這不只在香港，在服務至上的日本尤為重要。不過有日本媒體近日報道，日本麥當勞無意讓麥當勞的員工配戴口罩，有員工接受採訪時回答指原因是「公司稱戴了口罩就無法提供笑容」，引起熱議。

新冠肺炎在日本蔓延，政府頒布了應對措施，提升警戒級別，很多日本人都自覺地戴口罩上街。

但日本網媒《BLOGOS》報道，他們記者發現麥當勞的員工大都沒配戴口罩。在訪問下，有員工稱原來是公司認為「戴了口罩會讓客人無法看見笑容」關係，拒絕讓員工戴口罩。

報道引述員工指出，麥當勞經常接常接待外國人，無法配戴口罩讓人擔心；另有員工指出，希望公司能提高對新冠肺炎的警覺，讓員工能配戴口罩保護自己。

日本麥當勞回應媒體時稱「與總公司合作的同時，這是區域負責人與店長的判斷並決定不戴口罩。」

對向來以服務至上的日本業界來說，笑容需要顧客看得見才能體會，配戴口罩讓人看不見表情令人不慣。在疫情爆發初期，日本便傳出因有員工配戴口罩，惹顧客不滿的聲音。因此今天在幾乎所有的日本商店中，都會貼出「員工配戴口罩，引起不便請見諒」等的告示。

相關的報道刊登後，隨即惹來網民關注，引起熱議。有網民不滿麥當勞的處理方式，指責公司為求所謂接客禮儀莫視員工安全。報道亦引述專家指出，麥當勞的行為可能違反勞動契約法，員工安全配備不足條例。

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文章授權轉載自《香港01》