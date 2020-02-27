快訊

驚！南韓確診一天增加334人 總數接近1600人

鎮瀾宮到底辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「中年危機」真的存在！研究證實：人生47歲時最悲慘

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
上班族。路透
上班族。路透

「你過得幸福嗎？」

這樣一個捫心自問的問題，相信許多人都難以給出肯定的回答，在工作的壓力、經濟的重擔、人際關係之相處和對未來茫然的怨懟下，也許人生無可奈何的汲汲營營，真正所追求的，莫過於最平凡的溫飽。

雖然，真正的幸福或許仰賴著心態，但心境上的坦蕩，卻可不是那麼容易面對。

美國（USA）國家經濟研究院（NERB）日前發布了最新的研究報告，它調查了全世界132個國家，從中分析出幸福感和年齡、經濟狀況、工作發展與健康狀況的因素，結果發現──47歲時，是人生最悲慘的時刻。

這個時刻剛好介於中年，也是「離退休還早、工作難以改革突破」的尷尬階段。

圖／在「幸福曲線」上．中年明顯落入低谷
圖／在「幸福曲線」上．中年明顯落入低谷

成年後　幸福感會隨著年齡逐漸下降

在這份調查中，專家發現，這世上無論是已開發國家或開發中國家，每個國家都有一個屬於自我的「幸福曲線」。

所謂幸福，仰賴著的是經濟狀況、健康因素和家庭關係等，而在美國和英國（UK）這樣發達的大國家，最低落且不幸福的年紀落在47.2歲；若開發中國家，則是落在48.2歲，證實人們口中常說的「中年危機」確實存在。

這項研究是達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學教授大衛布蘭奇弗勞（David Blanchflower）所主導，他長期以來都在探究生活幸福感和滿意度，並且堅信他的理論：「幸福感會隨著年齡逐漸下降。」

基於這項假設，布蘭奇弗勞用了龐大的大數據系統，從132個國家中調查不同國家的幸福指數，再依據這些指數依年齡做排列，發現了一張全世界的幸福曲線。

儘管這份報告的軌跡因為國家而異，且分布未必一模一樣，但基本要旨和狀況卻是幾乎吻合的。

童年擁有最幸福的時刻

他舉例，美國的數據部分，是依據1972年至2018年的《綜合社會調查》（General Social Survey）報告統整。

研究發現，最幸福的年紀，是最無憂無慮的童年，這種幸福從人們成年後的18歲開始，幸福感就有如自由落體般下降──而這個階段，正是從學業考試的升學重擔，接著初入社會職場、面對人生考驗開始之時。

而這樣的不幸福，會隨著工作的積累、主管交派任務的壓力、成家立業後的家庭責任等因素不斷考驗意志力，幸福感會在中年時到降谷底。

谷底反彈的幸福感

不過，直到退休、終於告別職場且能夠有時間餘裕安排下半輩子的人生時，專家發現，60多歲時幸福感開始爬升，在70多歲時能含飴弄孫幸福感更高，只要不被病痛牽連，除了童年外，人生這時候是最快樂的。

布蘭奇弗勞說，中年危機不幸福的因素，也歸咎於全球化的興起和金融危機的風暴，「經濟衰退讓許多早就面臨金融匱乏的群體難以承受這種衝擊。」

已婚者比單身者更幸福

他也發現，幸福曲線和婚姻與否也有正相關──已婚人士比未婚者來得幸福的多。這最大的差別在於是否有人陪伴、依靠，在面對困難時有個能夠傾吐和承擔的對象；反之，若總是一個人孤零零的處理各項難題，久而久之也會難以負荷。

而不幸福的狀況也包含著失業、離婚、社會危機等，而這些問題一旦到了中年，往往就不能如年輕時那般的輕鬆應對、坦然看待。

不過研究證明，若能度過最「危險」的中年時機，其實積累的憂鬱感都會否極泰來，這樣的幸福感會在60歲時開始加速，慢慢一直持續增張，特別是無欲無求的簡單自然，是年邁時最快樂的事。

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.2.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

職場 婚姻 憂鬱

相關新聞

人型鳥喙的「瘟疫醫生」：義大利威尼斯回神冷靜的社會防疫

「黑死病的吶喊，瘟疫醫生聽見了，義大利人不怕、不要怕！」2月25日是基督教世界的「懺悔星期二」，也是2020威尼斯嘉年華，「原本」高潮狂歡的最後一天。由於過去一個星期來，新型冠狀病毒的疫情在義大利突發猛爆，威尼斯嘉年華也被迫提前中止。但一群應邀而來本地表演團體25日傍晚仍自行出現在威尼斯聖巴爾納伯小廣場，一行人打扮成中世紀的乞丐、神父、死神以及「瘟疫醫生」，以半預言半幽默的方式穿梭街頭，黑色地重演了「瘟疫大遊行」。

「中年危機」真的存在！研究證實：人生47歲時最悲慘

美國（USA）國家經濟研究院（NERB）日前發布了最新的研究報告，它調查了全世界132個國家，從中分析出幸福感和年齡、經濟狀況、工作發展與健康狀況的因素，結果發現──47歲時，是人生最悲慘的時刻。

不婚不生！南韓2019年生育率降至歷史新低

政府數據顯示，南韓2019年的生育率降至史上新低，為未來總人口減少的清晰信號。

防新冠肺炎 東京都廳觀景台27日起關閉3週

面對新冠肺炎疫情能否平息的關鍵時期，日本東京都政府強化防疫對策，除了暫時關閉廣受外國觀光客喜愛的東京都廳觀景台，也將實施...

密大已逝校醫性騷案 檀香山馬拉松CEO：當年我也受害

檀香山馬拉松的主席兼執行長巴拉哈爾(James Barahal)現在加入密西根大學一群前學生的訴訟，指控該大學一名已故醫生在1970年代進行體檢時，做出「極為不當」的舉動...

華裔蘋果工程師駕特斯拉亡 NTSB：分心打電玩

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)25日指出，兩年前發生在矽谷的特斯拉X車型SUV撞車事故，駕駛者、蘋果工程師黃華特(Walter Huang)車禍喪命前，一邊使用特斯拉的部分自動駕駛系統，一邊玩手機電玩遊戲。

排華送暖！ 85猶太組織聯名聲援華人社區

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續在全球蔓延，美國乃至各地近期也因此出現排華情緒或仇恨事件，美國非營利組織「猶太裔公共事務委員會」(JCPA)近日牽頭，聯合85個猶太組織發表中英版公開信，聲援華人社區及中國人民，表達猶太社區的支持。

跑者冰地滑倒斷腿 「想到家人」爬10餘小時獲救

一名跑者21日傍晚在西雅圖奧林匹克國家公園(Olympic National Park)達卡布什步道(Duckabush Trail)跑步時，不慎在結冰的地面滑倒摔斷腿，他在寒天凍地爬行逾10個小時才在22日上午獲救，並在23日出院。

戳破低碳神話 數位科技是巨大環境污染源

數位科技減少印刷需求，減少出門購物造成的碳足跡等，帶來更多環境效益，但事實上並非如此，如亞馬遜（Amazon）業務反而增加碳排放，被自己員工控訴，逼得亞馬遜執行長 Jeff Bezos 承諾自掏腰包來應對氣候變化，不只亞馬遜，隨著越來越多的數位科技湧現，數位生態系統對環境的影響可能會增加。

泰國小象疑遭主人虐待 英男遊客籲當局調查

英國健身教練馬丁（Ross Martin）2017年到泰國布吉島（Phuket）旅遊，發現小象「米娜」（Meena）在一間茅屋內遭到主人虐待，還被迫向遊客乞錢；馬丁近日舊地重遊再遇米娜，見到牠的待遇愈來愈差，活得相當痛苦，遂發起網上聯署，呼籲泰國當局介入調查。

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3850658?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

強化醫療服務 杜特蒂全力支持送醫生來台受訓

華裔蘋果工程師駕特斯拉亡 NTSB：分心打電玩

美股跌近2,000點 川普怒了

防新冠肺炎疫情擴散 日本資生堂今起8000人在家上班

美股短期波動免驚？這件事情發生代誌才大條

2020胡潤全球富豪榜：馬斯克財富超越馬雲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。