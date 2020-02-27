「中年危機」真的存在！研究證實：人生47歲時最悲慘

「你過得幸福嗎？」

這樣一個捫心自問的問題，相信許多人都難以給出肯定的回答，在工作的壓力、經濟的重擔、人際關係之相處和對未來茫然的怨懟下，也許人生無可奈何的汲汲營營，真正所追求的，莫過於最平凡的溫飽。

雖然，真正的幸福或許仰賴著心態，但心境上的坦蕩，卻可不是那麼容易面對。

美國（USA）國家經濟研究院（NERB）日前發布了最新的研究報告，它調查了全世界132個國家，從中分析出幸福感和年齡、經濟狀況、工作發展與健康狀況的因素，結果發現──47歲時，是人生最悲慘的時刻。

這個時刻剛好介於中年，也是「離退休還早、工作難以改革突破」的尷尬階段。

圖／在「幸福曲線」上．中年明顯落入低谷

成年後 幸福感會隨著年齡逐漸下降

在這份調查中，專家發現，這世上無論是已開發國家或開發中國家，每個國家都有一個屬於自我的「幸福曲線」。

所謂幸福，仰賴著的是經濟狀況、健康因素和家庭關係等，而在美國和英國（UK）這樣發達的大國家，最低落且不幸福的年紀落在47.2歲；若開發中國家，則是落在48.2歲，證實人們口中常說的「中年危機」確實存在。

這項研究是達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學教授大衛布蘭奇弗勞（David Blanchflower）所主導，他長期以來都在探究生活幸福感和滿意度，並且堅信他的理論：「幸福感會隨著年齡逐漸下降。」

基於這項假設，布蘭奇弗勞用了龐大的大數據系統，從132個國家中調查不同國家的幸福指數，再依據這些指數依年齡做排列，發現了一張全世界的幸福曲線。

儘管這份報告的軌跡因為國家而異，且分布未必一模一樣，但基本要旨和狀況卻是幾乎吻合的。

童年擁有最幸福的時刻

他舉例，美國的數據部分，是依據1972年至2018年的《綜合社會調查》（General Social Survey）報告統整。

研究發現，最幸福的年紀，是最無憂無慮的童年，這種幸福從人們成年後的18歲開始，幸福感就有如自由落體般下降──而這個階段，正是從學業考試的升學重擔，接著初入社會職場、面對人生考驗開始之時。

而這樣的不幸福，會隨著工作的積累、主管交派任務的壓力、成家立業後的家庭責任等因素不斷考驗意志力，幸福感會在中年時到降谷底。

谷底反彈的幸福感

不過，直到退休、終於告別職場且能夠有時間餘裕安排下半輩子的人生時，專家發現，60多歲時幸福感開始爬升，在70多歲時能含飴弄孫幸福感更高，只要不被病痛牽連，除了童年外，人生這時候是最快樂的。

布蘭奇弗勞說，中年危機不幸福的因素，也歸咎於全球化的興起和金融危機的風暴，「經濟衰退讓許多早就面臨金融匱乏的群體難以承受這種衝擊。」

已婚者比單身者更幸福

他也發現，幸福曲線和婚姻與否也有正相關──已婚人士比未婚者來得幸福的多。這最大的差別在於是否有人陪伴、依靠，在面對困難時有個能夠傾吐和承擔的對象；反之，若總是一個人孤零零的處理各項難題，久而久之也會難以負荷。

而不幸福的狀況也包含著失業、離婚、社會危機等，而這些問題一旦到了中年，往往就不能如年輕時那般的輕鬆應對、坦然看待。

不過研究證明，若能度過最「危險」的中年時機，其實積累的憂鬱感都會否極泰來，這樣的幸福感會在60歲時開始加速，慢慢一直持續增張，特別是無欲無求的簡單自然，是年邁時最快樂的事。

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.2.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）