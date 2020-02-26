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密大已逝校醫性騷案 檀香山馬拉松CEO：當年我也受害

世界日報 / 編譯馬永慶／綜合25日電
檀香山馬拉松的主席兼執行長巴拉哈爾自抱在體檢時，遭密西根大學校醫安德森性侵。 美聯社
檀香山馬拉松的主席兼執行長巴拉哈爾自抱在體檢時，遭密西根大學校醫安德森性侵。 美聯社

檀香山馬拉松的主席兼執行長巴拉哈爾(James Barahal)現在加入密西根大學一群前學生的訴訟，指控該大學一名已故醫生在1970年代進行體檢時，做出「極為不當」的舉動。

美聯社報導，67歲的巴拉哈爾是行醫多年的醫生，他說，在1975年他還是該校的醫科學生時，有一次因喉痛去看校醫安德森(Robert E. Anderson)，但後者卻替他做直腸指檢。

他說：「我記得離開後，仍想著當時的情況，在經過候診室走到街上時心裡想，到底是怎麼回事？我知道那是極為不當的。」

巴拉哈爾住在夏威夷的卡魯瓦(Kailua)，他領導檀香山馬拉松超過30年，並已入選夏威夷體育名人堂。

巴拉哈爾1975年在密西根大學的越野隊受訓時去看安德森，他是該大學醫務部的主任，以及安娜堡一些運動隊伍的醫生。他在2008年去世。

密西根大學的高層在40多年前發出警告，稱安德森在體檢期間非禮患者。根據警方的調查文件，安德森被降職，但仍在體育部當醫生，並再次侵犯病人。

警方在2018年10月根據一名前摔角手去年7月中寄給體育主任曼紐爾(Warde Manuel)的一封信開始調查，這封信直到上周才公開。

自此，包括巴拉哈爾在內的多名男子聘請律師事務所控告安德森性侵犯，這些律師事務所在同類案件中代表原告控告密西根大學和俄亥俄州大，這兩所大學被指控的事項驚人的相似。明尼蘇達大學也正在調查一名前冰球助理教練性侵犯球員的事。

密西根大學的校長史利塞(Mark Schlissel)上周在一份份聲明中向被安德森傷害人的道歉，並稱「病人和醫生的關係包含莊嚴的承諾和信任。」

性侵 馬拉松

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