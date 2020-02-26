跑者冰地滑倒斷腿 「想到家人」爬10餘小時獲救

一名跑者21日傍晚在西雅圖奧林匹克國家公園(Olympic National Park)達卡布什步道(Duckabush Trail)跑步時，不慎在結冰的地面滑倒摔斷腿，他在寒天凍地爬行逾10個小時才在22日上午獲救，並在23日出院。

26歲男子奧爾登多夫(Joe Oldendorf)躺在西雅圖港景醫療中心(Harborview Medical Center)，他表示自己在冰點以下的溫度先爬行近七個小時，才到手機有訊號的地方，之後他又爬行數小時直到搜救人員前來。

他告訴西雅圖電視台KIRO-TV：「我必須膝蓋和四肢並用，那條步道上有很多岩石、積雪泥濘又濕滑，過了一段時間後我的膝蓋就破皮見肉了。所以我想到可以把鞋子放在膝蓋，這樣我至少能有一些牽引力和防護，但膝蓋還是傷得亂七八糟。」

奧爾登多夫21日傍晚5時45分在步道跑步約12哩後，失足在冰上滑倒，這一跤讓他靠近膝蓋處出現骨折，他看到自己的腳踝呈現奇怪的角度。他決定爬到進入步道三哩處的地方，他記得看到有人在那邊露營。

他說：「我只能試著把心思放在不停前進的想法上，我深深明白那是我唯一的選擇，所以我並未真的停下來考慮任何其他事，我試著保持溫暖並繼續前進。」

由於手機沒有訊號，他明白如果待在原地可能無法獲救。因此他不斷爬行直至深夜，然後他終於撥通電話求救；不過他的旅途還未結束。

奧爾登多夫表示：「我不曉得救援要多久才會到，但我知道步道還有大約六哩。我停下動作開始躺下並試圖保持溫暖，一邊思考他們可能很快前來。」不過最後他實在太冷，只好繼續爬行才能保持溫暖。

搜救人員22日凌晨4時30分找到僅穿單薄衣物的奧爾登多夫，並為他提供保暖與固定腳踝。他在當天7時搭海岸防衛隊直升機，前往醫院治療體溫過低與骨折。

搜救人員提醒民眾勿獨自走進步道深處，並稱奧爾登多夫相當幸運。

奧爾登多夫獲救後表示家人讓他得以撐下去，「我不希望我的家人聽到我在荒郊野外喪命，我覺得這消息令人難以承受。」他已在23日出院，估計還要12周腳才能完全康復。