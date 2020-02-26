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華裔蘋果工程師駕特斯拉亡 NTSB：分心打電玩

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
國家運輸安全委員會25日指出，兩年前發生在矽谷的特斯拉X車型SUV車禍中，駕駛人一邊使用部分自動駕駛系統，一邊玩手機遊戲。 美聯社
國家運輸安全委員會25日指出，兩年前發生在矽谷的特斯拉X車型SUV車禍中，駕駛人一邊使用部分自動駕駛系統，一邊玩手機遊戲。 美聯社

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)25日指出，兩年前發生在矽谷的特斯拉X車型SUV撞車事故，駕駛者、蘋果工程師黃華特(Walter Huang)車禍喪命前，一邊使用特斯拉的部分自動駕駛系統，一邊玩手機電玩遊戲。

NTSB主席薩姆沃爾特(Robert Sumwalt)25日在聽證會一開始表示，「像特斯拉這樣的部分自動駕駛系統，不代表它是『自動駕駛汽車』。在這種『自動駕駛』模式下開車時，不能看書、看電影或電視，不能發短信，也不能打電玩。但一直有駕駛在使用這種系統時，毫不專心。」

這椿車禍於2018年3月發生在加州山景城(Mountain View)，NTSB指出，事發當時，車子正左轉進入高速公路車道與出口匝道之間的鋪路區域，車子加速至時速71哩、撞上水泥路障盡頭。特斯拉的前避撞系統並未提出警告，自動緊急剎車裝置也沒有啟動，駕駛沒有踩剎車，也沒有打方向盤轉向以避免撞車。

薩姆沃爾特說，NTSB早在九年前就曾呼籲，應設法禁止自動駕駛用戶在駕駛時使用會分散注意力的手機功能，但相關政府監管機關並未採取任何行動。NTSB並指出，特斯拉系統無法充分保持駕駛員注意力，建議採用更強大的駕駛監控系統。

NTSB曾在2017年向六家汽車製造商提出此出建議，只有特斯拉未予回應。

NTSB調查人員稍早也發現，特斯拉的系統在高速公路出口處變得混亂，是車禍事故原因之一。特斯拉則表示，自動駕駛儀旨在協助駕駛將車輛保持在車道內，在獲得駕駛批准的情況下更改車道，並與前方車輛保持安全距離，駕駛人必須隨時準備進行干預。

NTSB公路安全主管羅伯特．莫洛伊(Robert Molloy)表示，負責制定法規的全國公路交通安全管理署(NHTSA)對於新的自動駕駛系統採取不干預態度，形成「誤導」，「沒有什麼比看到特斯拉和NHTSA忽略建議，更令人失望了。」

NHTSA告訴負責提出建議的NTSB，已針對14宗特斯拉車禍進行調查，將根據其安全缺陷現狀，採取必要行動。

特斯拉 車禍 車道

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