排華送暖！ 85猶太組織聯名聲援華人社區

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續在全球蔓延，美國乃至各地近期也因此出現排華情緒或仇恨事件，美國非營利組織「猶太裔公共事務委員會」(JCPA)近日牽頭，聯合85個猶太組織發表中英版公開信，聲援華人社區及中國人民，表達猶太社區的支持。

由JCPA主席弗洛姆(Michael Fromm)、總裁兼CEO貝恩斯坦(David Bernstein)署名的聯名信，指近期美國乃至海內外因新冠病毒引起的排華情緒令他們深感擔憂，猶太裔從自身歷史中了解到這些負面情緒和謠言很容易被煽動成恐慌，令華人變成替罪羊，他們感同身受，承諾將幫助確保華人感到安全、受到支持，共同抗擊來自社交媒體的攻擊，共度難關。

他們也在信中提到一些華人經營的生意因謠言受到影響，並引述國家衛生研究院(NIH)過敏與傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)的說法，指美國面臨的威脅尚小，無須避開華人或華人商家，他們鼓勵猶太社區積極參與華人商業活動。

美國華人聯合會(UCA)25日回信感謝猶太社區在此困難時刻的聲援，「你們的話語和行動溫暖了我們的心，提振了我們的精神」。UCA表示，新冠病毒疫情爆發再次證明，人類如此脆弱又如此聯結、相互依存，應團結為共同命運奮鬥。

JCPA為全美猶太裔社區關係樞紐，負責協調15個全國性猶太組織，和125個猶太社區關係委員會，此次也不是他們首次聲援華人社區，JCPA本月中曾有部分成員到紐約華埠中餐館午餐，表達對華人社區和商家的支持，呼籲民眾勿因疫情歧視華裔。