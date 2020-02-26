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泰國小象疑遭主人虐待 英男遊客籲當局調查

香港01 / 李福源
泰國小象疑似遭主人虐待。圖片來源／<a href=臉書" title="泰國小象疑似遭主人虐待。圖片來源／臉書">
泰國小象疑似遭主人虐待。圖片來源／臉書

英國健身教練馬丁（Ross Martin）2017年到泰國布吉島（Phuket）旅遊，發現小象「米娜」（Meena）在一間茅屋內遭到主人虐待，還被迫向遊客乞錢；馬丁近日舊地重遊再遇米娜，見到牠的待遇愈來愈差，活得相當痛苦，遂發起網上聯署，呼籲泰國當局介入調查。

馬丁表示，兩年前他見到米娜經常被主人虐待，有時甚至用一支帶鐵鉤的木棍「Bullhook」打牠；當他重遊布吉島，發現米娜的情況完全無改善，「牠獨自走在一條泥濘小路上，看上去非常痛苦，並不停晃動頭部，四肢被綁上鐵鏈，實在難以移動、伸展雙腿或躺下。」

馬丁說：「據我所知，米娜經常無法獲得食水或飼料，只能自生自滅，但大象是群居動物，牠因此承受極大痛苦。牠仍那麼年輕，卻受盡苦難，真令人悲痛欲絕！」有野生動物專家指出米娜反覆晃動頭部，反映牠承受著某種精神壓力，這是因為牠被帶離大自然環境，且被困在密閉空間所致。

當局派員調查：無發現米娜受虐

馬丁決定發起網上聯署，敦促泰國當局介入調查米娜的慘況，而動物保護組織「泰國大象」（Thailand Elephants）亦對此表示支持，目前已有逾3萬人聯署。

泰國傳媒報道，當局曾派員進行調查，證明米娜的主人有依法替牠登記，且沒有提出起訴的理由，「米娜的體重理想，我們可以肯定牠沒有受感染或有其他消化系統疾病，牠的腿上也沒有綁上鐵鏈，似乎未有遭到虐待。」

「泰國大象」發言人稱，希望當局能再次徹查事件，「我們對當局迅速作出反應表示讚賞，但不幸的是，我們認為這仍未徹底，因此希望（當局）對米娜的生活條件進行全面調查。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 大象 英國

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