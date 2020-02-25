造型嘲諷猶太人 比國嘉年華惹議

比利時慶典歧視猶太人惹議！比利時城市阿爾斯特日前舉辦嘉年華，卻因涉及歧視猶太人遭到各界撻伐。該場遊行中，有著納粹軍裝、長鼻子造型的民眾，還有嘲弄猶太人聖地「哭牆」的作品等。在以色列外交部及數個猶太社群表達強烈不滿後，首相威爾梅斯也趕緊出來道歉滅火。

嘉年華造型豐富

根據《BBC》報導，比利時西北部城市阿爾斯特上週末舉辦的一場慶典遊行遭到首相威爾梅斯、以色列官方及數個猶太人社群強烈譴責。

這場遊行中，有團體成員著全黑的螞蟻裝扮、帶著一面米白色的牆壁作品，並以荷蘭語諧音惡搞，將哭牆（klaagmuur）改寫為蟻牆（klaugmier），有人以誇張的長鼻子扮相出席，還有男子身穿合身黑色軍裝、頭頂橘色辮子假髮，以嘲笑納粹軍人。種種深具歧視的意象也引起一陣譁然。

比利時首相威爾梅斯即指出，將猶太人生理特徵放大及嘲諷歷史的行為非常不妥，她說：「這些行為已嚴重損害比利時的核心價值及形象，也正在撕裂我們社會中不同族群間的和諧。」阿爾斯特嘉年華是一項為期3天的基督教活動，為了慶祝聖灰禮儀日的到來，人們會先行在街頭上歡慶。

已遭聯合國除名

據《歐洲動態》報導，該嘉年華曾入選聯合國教科文組織的非物質遺產，但在近幾年屢次因遊行民眾的裝扮涉及歧視問題，已於2019年遭到除名。

以色列外交部長卡茨向比利時政府提出抗議，認為該嘉年華是「強烈的歧視行為」，美國猶太協會也要求歐盟對此展開調查。面對各界接踵而至的撻伐，首相威爾梅斯也透過媒體公開向人民喊話：「比利時雖然是一個自由民主的國家，但其中並不包括歧視及褻瀆的言論自由。」

曾經歧視黑人

儘管各界撻伐，管轄阿爾斯特的佛萊明大區主席亞旁仍強調：「阿爾斯特嘉年華就只是一場活動，讓人們能夠盡情的嘲弄任何事情，我不認為裡面有歧視的成份。」而比利時人不重視少數族群權益的觀念，也從之前的聖誕節黑人傳統裝扮事件及此次引發的爭議可見一斑。

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