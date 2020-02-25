快訊

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

造型嘲諷猶太人 比國嘉年華惹議

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
比利時阿爾斯特嘉年華因涉及涉及歧視猶太人惹議。（photo by YouTube）
比利時阿爾斯特嘉年華因涉及涉及歧視猶太人惹議。（photo by YouTube）

比利時慶典歧視猶太人惹議！比利時城市阿爾斯特日前舉辦嘉年華，卻因涉及歧視猶太人遭到各界撻伐。該場遊行中，有著納粹軍裝、長鼻子造型的民眾，還有嘲弄猶太人聖地「哭牆」的作品等。在以色列外交部及數個猶太社群表達強烈不滿後，首相威爾梅斯也趕緊出來道歉滅火。

嘉年華造型豐富

根據《BBC》報導，比利時西北部城市阿爾斯特上週末舉辦的一場慶典遊行遭到首相威爾梅斯、以色列官方及數個猶太人社群強烈譴責。

這場遊行中，有團體成員著全黑的螞蟻裝扮、帶著一面米白色的牆壁作品，並以荷蘭語諧音惡搞，將哭牆（klaagmuur）改寫為蟻牆（klaugmier），有人以誇張的長鼻子扮相出席，還有男子身穿合身黑色軍裝、頭頂橘色辮子假髮，以嘲笑納粹軍人。種種深具歧視的意象也引起一陣譁然。

比利時首相威爾梅斯即指出，將猶太人生理特徵放大及嘲諷歷史的行為非常不妥，她說：「這些行為已嚴重損害比利時的核心價值及形象，也正在撕裂我們社會中不同族群間的和諧。」阿爾斯特嘉年華是一項為期3天的基督教活動，為了慶祝聖灰禮儀日的到來，人們會先行在街頭上歡慶。

已遭聯合國除名

據《歐洲動態》報導，該嘉年華曾入選聯合國教科文組織的非物質遺產，但在近幾年屢次因遊行民眾的裝扮涉及歧視問題，已於2019年遭到除名。

以色列外交部長卡茨向比利時政府提出抗議，認為該嘉年華是「強烈的歧視行為」，美國猶太協會也要求歐盟對此展開調查。面對各界接踵而至的撻伐，首相威爾梅斯也透過媒體公開向人民喊話：「比利時雖然是一個自由民主的國家，但其中並不包括歧視及褻瀆的言論自由。」

曾經歧視黑人

儘管各界撻伐，管轄阿爾斯特的佛萊明大區主席亞旁仍強調：「阿爾斯特嘉年華就只是一場活動，讓人們能夠盡情的嘲弄任何事情，我不認為裡面有歧視的成份。」而比利時人不重視少數族群權益的觀念，也從之前的聖誕節黑人傳統裝扮事件及此次引發的爭議可見一斑。

【更多精采內容，詳見

比利時 猶太 以色列

延伸閱讀

今宣誓就職 新運發局長：將辦賽馬嘉年華

馬來西亞「政盪」 元首：委任馬哈地擔任過渡首相

砲擊加薩敘利亞 以色列罕見承認

新冠肺炎疫情嚴重 義大利威尼斯嘉年華提前兩天結束

相關新聞

2歲男童突然飛奔討抱抱 外送員：我才剛失去女兒

擁抱能讓人感受愛與溫暖，一名披薩外送員完成任務要離去時，屋主的2歲男孩突然衝出張臂向他討抱抱，外送員也給予擁抱回應。後來據外送員透露，16歲的女兒才剛剛因為意外去世，男童的擁抱給了他莫大的安慰。故事曝光感動許多網友，紛紛表示「我的眼睛在流汗了」。

請假照顧小孩，為何瑞典父母不怕被老闆刁難？｜肺炎蔓延時的托育制度（下）

2017年，OECD美好生活指標（Beter Life Index）排名，荷蘭成為40國中工作家庭生活最平衡（Work Life Balance）的國家。

NASA洞察號測到證據 火星有持續地震活動

研究人員今天公布火星地震活動數據，顯示火星震動率跟地球與月球雷同，稱火星是一直在搖晃的「活」星體；然而，他們沒有稱火星震...

PM 2.5壟罩南亞 印度新德空污最嚴重

研究人員今天發布報告指出，全球200座最受致命污染微粒衝擊的城市，有近9成位於中國和印度，其餘則集中在巴基斯坦與印尼等地

西非首座 塞內加爾啟用大型風力發電廠

路透報導，塞內加爾周一（24日）啟用西非首座大型風力發電廠，這座發電廠將在今年稍晚達到最高產能，提供該國將近六分之一的電...

造型嘲諷猶太人 比國嘉年華惹議

比利時慶典歧視猶太人惹議！比利時城市阿爾斯特日前舉辦嘉年華，卻因涉及歧視猶太人遭到各界撻伐。該場遊行中，有著納粹軍裝、長鼻子造型的民眾，還有嘲弄猶太人聖地「哭牆」的作品等。在以色列外交部及數個猶太社群表達強烈不滿後，首相威爾梅斯也趕緊出來道歉滅火。

德國汽車蓄意撞人超過30人輕重傷 目擊者：他專挑小孩撞

德國西部黑森邦（Hesse）福爾克馬森鎮24日舉行「玫瑰星期一」節嘉年華遊行時，一輛汽車突然衝撞人群，造成30多人受傷，部分受重傷，傷者中三分之一是兒童。警方認為這是蓄意攻擊，但沒有跡象顯示此罪行帶有政治動機。

《吹哨奇案》：高冷燒腦又詼諧的羅馬尼亞黑色警匪片

《吹哨奇案》已於2019年金馬國際影展悄悄亮相過，如今正式公映，它走了一條這幾年許多青年藝術片導演喜歡走的類型路線——警匪懸疑。在相當於「黑色電影」的命題空間裡，熟練地安排諸多常見的類型元素，正邪難辨的主角、致命性感女郎、荒誕詼諧又同時舉足輕重的老年人角色、模糊性別界線的重要人物，以及純潔的犧牲者。

不甘華裔好友被說「髒東西」 英女律師代出頭慘遭打暈

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，英國伯明翰（Birmingham）29歲印裔女子索蘭基（Meera Solanki）本月8日與華好友Mandy Huang於酒吧慶祝其生日，期間一名亞裔男子出言挑釁。

鑽石公主號像超大培養皿…郵輪最容易中這2種病

停靠日本橫濱港的鑽石公主號郵輪是中國大陸以外新冠肺炎疫情最嚴重的地方。該郵輪於19日隔離期結束後讓乘客分批下船，隨後陸續傳出新增確診病例，甚至有旅客死亡。其實，過去也曾發生過大批旅客在海上病倒受困郵輪的事件，但業者表示，郵輪有一定清潔消毒程序，且以每年超過三千萬人次遊客來說，船上實際的生病人數很少，根本沒那麼可怕。專家卻指出，郵輪是大型群聚地點，一旦疫情爆發，人們根本無處可逃。

紅鶴鮑伯撞上一家飯店窗戶 導致腦震盪並傷了翅膀

一隻紅鶴撞上了旅館窗戶。牠無法重返野外，卻成為深受喜愛的保育象徵。這是關於牠的故事。

砸石扔汽油彈！音樂節開幕前 智利街頭爆警民衝突

­­拉丁美洲最大音樂節今天在智利首都聖地牙哥近郊舉行，開幕前街頭數以千計抗議群眾拿著石頭、棍棒和汽油彈當武器，和警方發生...

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

全球股市重挫…道瓊狂跌1031.61點 德股跌逾4%

新冠肺炎疫情蔓延 巴菲特：可能擾亂全球經濟

新冠肺炎疫情燎原 道瓊期指暴跌600點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。