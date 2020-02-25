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請假照顧小孩，為何瑞典父母不怕被老闆刁難？｜肺炎蔓延時的托育制度（下）

未來城市@天下 / 文‧彭婉如基金會研發部專員　李庭欣
瑞典育嬰假制度享譽全球，除了給予請假的權利，更擁有請假的彈性。歐新社
瑞典育嬰假制度享譽全球，除了給予請假的權利，更擁有請假的彈性。歐新社

2017年OECD美好生活指標排名，荷蘭成為40國中工作家庭生活最平衡的國家。圖為荷蘭皇家海軍船隻返回聖誕節情形。皇家海軍回到荷蘭的港口後，船員與孩子重相聚情形。歐新社
2017年OECD美好生活指標排名，荷蘭成為40國中工作家庭生活最平衡的國家。圖為荷蘭皇家海軍船隻返回聖誕節情形。皇家海軍回到荷蘭的港口後，船員與孩子重相聚情形。歐新社

2017年，OECD美好生活指標（Beter Life Index）排名，荷蘭成為40國中工作家庭生活最平衡（Work Life Balance）的國家。

彈性工作，是荷蘭父母平衡的關鍵。荷蘭兼職工作的比例相當高，高工時比例極低，約只有0.4%的勞工從事長工時工作（OECD平均為11%）。短時數帶來的效果就是，平均每人每日可以自由彈性使用的時間長達16小時（OECD平均為15小時），個人可以依需求決定要如何分配這些時間，社交、休閒、飲食，以及經營家庭生活。

荷蘭人一天可以花16小時「吃喝玩樂」

當我一天可以花16小時吃飯、交朋友、運動時，照顧上的突發狀況又怎麼會是問題！一天當中工作的時間越少，個人就擁有越多可「彈性使用」的時間；而當我們擁有越多可彈性運用的時間，便能為生活撐出更大的緩衝，來因應各種突發狀況與需求。

但在荷蘭經驗中，我們仍須留意兼職工作盛行的風氣，可能間接強化傳統性別刻板印象的分工，惡化女性處境——女性容易理所當被期待降低工時，並花更多時間照顧。也因此，約有60%荷蘭女性從事兼職工作，賺取相對少的薪資，為OECD整體的三倍。

可見，彈性職場還需同步納入促進性別平等的配套措施，避免女性陷入低薪困境。

北歐不僅有休假權利，更有休假彈性

另一個支持父母工作家庭平衡的國家代表，是以育兒友善制度聞名的瑞典。跟荷蘭不同的是，瑞典的彈性體現在休假制度上，且同步重視父親的育兒角色。

瑞典育嬰假制度享譽全球，除了給予請假的權利，更擁有請假的彈性。

瑞典的有薪育嬰假（Parental leave）提供父母在孩子滿8歲前，共享480天有薪育嬰假；其中90天保留給請領較少的那一方（通常為爸爸），也就是俗稱的爸爸月（Father’s quota）。

最特別的是，育嬰假請領可以「天數」為計算單位，而非以每週或每月。且在天數的單位下，更允許工作者選擇每日要全職、半天工時、四分之一工時或八分之一工時。

若父母沒有請育嬰假，孩子生病怎麼辦？瑞典政府也想到了。

瑞典另一個特殊的育兒福利Vabbing（VAB），指的是父母因孩子生病而得請假回家照顧孩子或帶孩子就醫時，不僅可以休假回家照顧，政府還會提供約八成薪的補助。甚至因此將寒冷、感冒普遍的二月（Feburary）稱為VABruary。

瑞典的休假制度就像「玩積木」，充滿各種組合的可能性——休假計算單位最小化，請領彈性與靈活度最大化，讓個人能依需求，決定如何組合一日的工作及家庭育兒時間。這樣的制度支持父母面對任何「照顧空窗期」時，都能從容應對，即時補位。

營造友善育兒職場與環境，腳步不能停

其實，台灣《性別工作平等法》早已規範育嬰假（第16條）、彈性工時（第19條）以及家庭照顧假（第20條），試圖支持父母在各個需要的時刻，得以抽身補位。

但現狀往往事與願違。

台灣勞安所去年的最新研究報告，指出育兒婦女投入就業市場在小孩6歲前有較明顯的波動，建議可針對育有6歲以下小孩的婦女，發展更具彈性的工作模式，並將育嬰假適用延長至6歲。聯合報資料照片
台灣勞安所去年的最新研究報告，指出育兒婦女投入就業市場在小孩6歲前有較明顯的波動，建議可針對育有6歲以下小孩的婦女，發展更具彈性的工作模式，並將育嬰假適用延長至6歲。聯合報資料照片

勞動部〈2018年工作場所就業平等概況調查〉顯示，女性受僱者曾因懷孕或生小孩在職場遭受不平等待遇情形，「請假刁難」比例最高。除了主管刁難，因整體社會氛圍與職場文化不友善，「請假行為」也造成請假者嚴重的心理壓力。

有媽媽在網路上分享：「嬰幼兒送去托嬰後難免開始生病，剛復職就為了孩子不斷請假，就算上司跟同事沒有白眼，自己心裡仍覺得『壓力山大』。」請與不請，對育兒父母來說都是折磨。

職場不友善，似乎還是最大的阻力。

因此，營造更友善育兒的職場，是台灣目前刻不容緩的任務。當然，持續建置充足公共托育服務的腳步不能停，但是面對多元的家庭型態及照顧需求，還需搭配可兼顧工作與育兒的友善職場，使每個人擁有「工作與家庭平衡」的機會，才能真正緩解家長的育兒困境與焦慮。

「全文轉載自未來城市(請假照顧小孩，為何瑞典父母不怕被老闆刁難？｜肺炎蔓延時的托育制度（下）)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀】高中以下延後開學 父母請假壓力山大，小孩誰顧？｜肺炎蔓延時的托育制度（上）

【延伸閱讀】台灣是公托悲情城市？瑞典觀點：女人有就業權，男人才能成為真正的父親

職場 育嬰假 育嬰津貼 工時

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