2歲男童突然飛奔討抱抱 外送員：我才剛失去女兒

擁抱能讓人感受愛與溫暖，一名披薩外送員完成任務要離去時，屋主的2歲男孩突然衝出張臂向他討抱抱，外送員也給予擁抱回應。後來據外送員透露，16歲的女兒才剛剛因為意外去世，男童的擁抱給了他莫大的安慰。故事曝光感動許多網友，紛紛表示「我的眼睛在流汗了」。

據《Daily Mail》報導，美國羅德島一名披薩外送員萊恩‧卡特森（Ryan Catterson）在周末晚上為顧客送餐，當完成任務要離去時，顧客的2歲男童科恩‧希利（Cohen Sheely）突然衝出奔向他要求抱抱，他順勢給予擁抱回應，男童還噘起嘴要親親，模樣十分可愛，畫面全都被屋外的監視器錄下。

男童母親林賽‧希利（Lindsay Sheely）將畫面PO上臉書，經由友人的分享，外送員萊恩聯繫上男童的母親，透露當時男童的擁抱，對他意義重大，因為他才剛剛去失16歲的女兒，心情十分低落，男童的擁抱給了他莫大的安慰，猶如過世的女兒再度擁抱他。萊恩表示女兒與前妻住在加州，上週意外去世，為了籌措旅費和喪葬費，他必強忍悲傷須繼續工作。

其實，林賽當時原本只想趕緊把兒子科恩從陌生人身邊帶走，得知外送員萊恩的故事後，才知兒子的討抱舉動，猶如是上帝對萊恩的祝福，林賽將故事分享，並幫萊恩發起線上募款，希望幫助他籌得經費好好送去世女兒一程，目前已募得超過6000美元（約新台幣18.2萬）的善款。