德國汽車蓄意撞人超過30人輕重傷 目擊者：他專挑小孩撞

德國西部黑森邦（Hesse）福爾克馬森鎮24日舉行「玫瑰星期一」節嘉年華遊行時，一輛汽車突然衝撞人群，造成30多人受傷，部分受重傷，傷者中三分之一是兒童。警方認為這是蓄意攻擊，但沒有跡象顯示此罪行帶有政治動機。

事發當時，民正在一家超市外舉行慶祝活動，嫌犯突然開車闖入，地區電視台黑森新聞報導，目擊者表示，嫌犯是蓄意撞人，似乎以兒童為目標全速衝撞人群。當日活動是在基督教四旬期之前的傳統遊行。

犯案駕駛是一名29歲的德國公民，已因涉嫌殺人未遂被捕，動機目前不得而知。警方推文表示，衝撞造成30多人受傷，有些人是重傷，包括兒童。

事件後，警方取消黑森邦所有嘉年華遊行活動，以防範未然，但也表示並不知道德國其他地方是否也有危險。在不到一周之前，德國有一名男子槍殺了11人，包括自己也死亡，成為德國二戰以來最嚴重的種族攻擊事件之一。