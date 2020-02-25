NASA洞察號測到證據 火星有持續地震活動

研究人員今天公布火星地震活動數據，顯示火星震動率跟地球與月球雷同，稱火星是一直在搖晃的「活」星體；然而，他們沒有稱火星震動為地震，而給了它較合適的稱號「火星震」。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「洞察號」（InSight）考察火星表面15個月，測量到數以百計的「火星震」（Marsquakes）。法新社報導，其中數起震動頻率模式，跟地球構造板塊移動引起的震動相同。

馬里蘭大學地質學助理教授、「自然地球科學」（Nature Geoscience）研究報告的共同作者史梅爾（Nicholas Schmerr）說：「這是第一個專對地球以外星體直接測量地球物理學數據的任務，讓我們對火星的內部結構與地質作用有真正的第一手了解。」

另一個研究團隊發現，洞察號測量到的震動中，至少有20起的強度相當於規模3到4地震。

NASA洞察號在太空跋涉4億8000萬公里、經過6個半月的航行後，2018年11月降落於火星的埃律西昂平原（Elysium plain），首度測量火星的震動情況。

科學家早就認為火星有地震活動，但洞察號提供了火星有持續且時而強烈震動的證據。

巴黎全球物理機構（Paris Institute for GlobalPhysics）研究人員羅根涅（Philippe Lognonne）說，研究顯示火星在225天內震動至少170次，但震動現象持續到今日。他說，洞察號的儀器至少偵測到460起活動。

巴黎全球物理機構的洞察號監督系統計畫領導人雅納（Charles Yana）說，火星地震活動的頻率「出乎意料之外，因為模型沒有預測出這麼多震動。」

路透社報導，火星的地震活動通常是來自於約45億年前太陽系形成後，火星從一開始的熔化狀態逐漸長期冷卻的現象。

NASA加州噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）的地球物理學家兼任務首席調查員班納特（Bruce Banerdt）說：「火星冷卻時會收縮，之後其薄脆的外殼必須斷裂，才能勉強維持在火星表面上，有點像是長期的壓力來源。」