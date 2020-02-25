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不甘華裔好友被說「髒東西」 英女律師代出頭慘遭打暈
由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，英國伯明翰（Birmingham）29歲印裔女子索蘭基（Meera Solanki）本月8日與華好友Mandy Huang於酒吧慶祝其生日，期間一名亞裔男子出言挑釁，誣衊Mandy Huang患有新冠肺炎；索蘭基不甘好友受辱，上前與對方理論，結果卻慘遭揮拳相向，當場暈倒街頭，後來被送院，幸現已無大礙。
索蘭基是一名見習律師，當晚她在酒吧與一眾好友慶祝生日，Mandy Huang也有出席。索蘭基表示，酒吧內有一群亞裔男子，其中一人不斷上前騷擾她，「他似乎對我身為印裔而又擁有不同種族的朋友很有意見， 甚至試圖向我其一個好友吐口水，但即使如此，我們也沒有去理會他。」
直到翌日凌晨約2時，該名「麻煩友」尾隨索蘭基與Mandy Huang離開酒吧。索蘭基說：「不知何故，他突然對她（Mandy Huang）表現得非常憤怒，開始罵她『髒東西』、『將新型冠狀病毒帶走，把病毒帶回家』等難聽的說話。」
目擊者：用卑鄙都無法形容
索蘭基對此感到既震驚又憤怒，於是大聲斥責，要求他立即停止挑釁，並嘗試推開他，惟反被打頭暈倒街頭。有目擊者稱：「那名男子的行為用卑鄙都無法形容，這是充滿惡意的一次襲擊。」
索蘭基被送院後逗留了6個小時，接受腦震盪治療並需要休養一星期。她說，在昏迷期間，那名男子仍在挑釁Mandy Huang，然後才跟朋友一同離開，而當時他的朋友並無出手阻止其惡行。警方仍在調查事件，暫未有拘捕任何人。
自法國上周日（16日）公布再有一名來自英國、曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」後，英國的確診病例現已增至10宗。
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文章授權轉載自《香港01》
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