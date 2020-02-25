快訊

《吹哨奇案》：高冷燒腦又詼諧的羅馬尼亞警匪片

韓國大邱現口罩之亂 排隊人潮空拍照震撼台灣網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不甘華裔好友被說「髒東西」 英女律師代出頭慘遭打暈

香港01 / 撰文：李福源
英國錄得3宗新型冠狀病毒感染個案時，已即時取消來往中國內地的航班。（AP）
英國錄得3宗新型冠狀病毒感染個案時，已即時取消來往中國內地的航班。（AP）

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，英國伯明翰（Birmingham）29歲印裔女子索蘭基（Meera Solanki）本月8日與華好友Mandy Huang於酒吧慶祝其生日，期間一名亞裔男子出言挑釁，誣衊Mandy Huang患有新冠肺炎；索蘭基不甘好友受辱，上前與對方理論，結果卻慘遭揮拳相向，當場暈倒街頭，後來被送院，幸現已無大礙。

索蘭基是一名見習律師，當晚她在酒吧與一眾好友慶祝生日，Mandy Huang也有出席。索蘭基表示，酒吧內有一群亞裔男子，其中一人不斷上前騷擾她，「他似乎對我身為印裔而又擁有不同種族的朋友很有意見， 甚至試圖向我其一個好友吐口水，但即使如此，我們也沒有去理會他。」

直到翌日凌晨約2時，該名「麻煩友」尾隨索蘭基與Mandy Huang離開酒吧。索蘭基說：「不知何故，他突然對她（Mandy Huang）表現得非常憤怒，開始罵她『髒東西』、『將新型冠狀病毒帶走，把病毒帶回家』等難聽的說話。」

目擊者：用卑鄙都無法形容

索蘭基對此感到既震驚又憤怒，於是大聲斥責，要求他立即停止挑釁，並嘗試推開他，惟反被打頭暈倒街頭。有目擊者稱：「那名男子的行為用卑鄙都無法形容，這是充滿惡意的一次襲擊。」

索蘭基被送院後逗留了6個小時，接受腦震盪治療並需要休養一星期。她說，在昏迷期間，那名男子仍在挑釁Mandy Huang，然後才跟朋友一同離開，而當時他的朋友並無出手阻止其惡行。警方仍在調查事件，暫未有拘捕任何人。

自法國上周日（16日）公布再有一名來自英國、曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」後，英國的確診病例現已增至10宗。

索蘭基與華裔好友Mandy Huang。（Facebook圖片）
索蘭基與華裔好友Mandy Huang。（Facebook圖片）

延伸閱讀：

【美國疫情】做足自我隔離都備受歧視　專家籲不要懲罰做得對的人

加媒稱呼「中國病毒」　駐溫哥華總領事：種族歧視

文章授權轉載自《香港01》

英國 新冠肺炎 新型冠狀病毒 亞裔 疫情

延伸閱讀

NHK：鑽石公主號出現第4件新冠肺炎死亡案例

夏天到來病毒就消失？黃瑽寧6個重點解析新冠肺炎

南韓新冠肺炎疫情拉警報 美CDC建議國人避免前往

威尼斯水災後又遇新冠肺炎 居民苦嘆時運不濟

相關新聞

不甘華裔好友被說「髒東西」 英女律師代出頭慘遭打暈

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，英國伯明翰（Birmingham）29歲印裔女子索蘭基（Meera Solanki）本月8日與華好友Mandy Huang於酒吧慶祝其生日，期間一名亞裔男子出言挑釁。

紅鶴鮑伯撞上一家飯店窗戶 導致腦震盪並傷了翅膀

一隻紅鶴撞上了旅館窗戶。牠無法重返野外，卻成為深受喜愛的保育象徵。這是關於牠的故事。

《吹哨奇案》：高冷燒腦又詼諧的羅馬尼亞黑色警匪片

《吹哨奇案》已於2019年金馬國際影展悄悄亮相過，如今正式公映，它走了一條這幾年許多青年藝術片導演喜歡走的類型路線——警匪懸疑。在相當於「黑色電影」的命題空間裡，熟練地安排諸多常見的類型元素，正邪難辨的主角、致命性感女郎、荒誕詼諧又同時舉足輕重的老年人角色、模糊性別界線的重要人物，以及純潔的犧牲者。

鑽石公主號像超大培養皿…郵輪最容易中這2種病

停靠日本橫濱港的鑽石公主號郵輪是中國大陸以外新冠肺炎疫情最嚴重的地方。該郵輪於19日隔離期結束後讓乘客分批下船，隨後陸續傳出新增確診病例，甚至有旅客死亡。其實，過去也曾發生過大批旅客在海上病倒受困郵輪的事件，但業者表示，郵輪有一定清潔消毒程序，且以每年超過三千萬人次遊客來說，船上實際的生病人數很少，根本沒那麼可怕。專家卻指出，郵輪是大型群聚地點，一旦疫情爆發，人們根本無處可逃。

砸石扔汽油彈！音樂節開幕前 智利街頭爆警民衝突

­­拉丁美洲最大音樂節今天在智利首都聖地牙哥近郊舉行，開幕前街頭數以千計抗議群眾拿著石頭、棍棒和汽油彈當武器，和警方發生...

影／不畏新冠肺炎疫情！菲律賓220對新人戴口罩親吻

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情不斷擴大，各國紛紛加強防疫，不敢掉以輕心。菲律賓巴柯洛德市（Bacolod City...

西班牙「末日降臨」？狂襲加納利群島的撒哈拉沙塵暴

「這大概是記憶以來，加納利群島最糟的沙塵暴。」位於北非以西、大西洋上的西班牙領地——加納利群島（Canary Islands）——上個周末以來，遭遇了來自撒哈拉沙漠的沙塵暴狂襲。原本應是渡假天堂的沙灘海島與城市街道，被霧濁的橘黃色沙塵籠罩，彷彿末日電影。伴隨氣候變遷加劇的極端氣候，時速百里的強勁風勢挾帶的高溫沙塵暴，越發頻繁常見。不只陸海空交通大亂，本應迎接節慶高潮的加納利狂歡節也被緊急喊停。但更讓當局擔心的，還有被沙塵暴攪亂的野火撲滅行動。

樂高經典積木人他設計的！設計師漸凍人症辭世

風靡全世界的樂高（Lego）玩具，其中身體與腳可以替換組合的積木人堪稱經典；它的設計者柯努德森（Jens Nygaard Knudsen）19日於丹麥西岸一家安寧中心逝世，享壽78歲。

澳洲8旬翁完成單人環球航行 耗時8個月創世界紀錄

澳洲昆士蘭省81歲男子哈特菲爾德（Bill Hatfield）在海上度過近一年後，成為全世界不間斷單人環球航行年紀最大的...

歷史思想的重負：日本戰後思想家鶴見俊輔

在日本諸多思想家中，鶴見俊輔（1922-2015）堪稱是領軍人物之一，在世期間，與中國文學研究者竹內好、政治思想史家丸山真男、詩人暨思想評論家吉本隆明皆有思想交流。鶴見俊輔是一名日本思想文化評論家，以及大眾文化研究者，其論述有幾個特質：具有歷史思想的厚重、對國家戰爭與政治文明的省思、對社會弊病根源的追問，以及具有思想史的特質。

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3850658?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

馬哈迪辭大馬總理！拒交棒安華 要另組執政聯盟

全球股市重挫…道瓊狂跌1031.61點 德股跌逾4%

新冠肺炎疫情蔓延 巴菲特：可能擾亂全球經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。