樂高經典積木人他設計的！設計師漸凍人症辭世

風靡全世界的樂高（Lego）玩具，其中身體與腳可以替換組合的積木人堪稱經典；它的設計者柯努德森（Jens Nygaard Knudsen）19日於丹麥西岸一家安寧中心逝世，享壽78歲。

中央社引述法新社報導，柯努德森的前同事、樂高設計師皮德森（Niels Milan Pedersen）表示，柯努德森罹患俗稱漸凍症的肌萎縮性脊髓側索硬化症，住進西岸郊外的一家安寧中心，一周後過世。皮德森說：「柯努德森的想像力是如此不可思議，如果說我們一群人腦力激盪，他腦袋裡的點子都是颶風等級的，他創意太豐富了。」

柯努德森從1968年到2000年在樂高擔任設計師。他於70年代致力研發一款手腳可以動的樂高積木人，這小積木人於1978年問世，如今已是樂高的傳奇。

樂高公司表示，當時創造這小積木人時，除了一張黃色的臉龐和快樂表情之外，其他部分全都留白，沒有性別、種族之分，一切都由小孩的想像力來決定，由孩子們自己去玩。

丹麥廣播電視TV2報導，柯努德森的遺孀瑪麗安（Marianne Nygaard Knudsen）說，他是一個充滿創意的人，小積木人是創造出來的，如此小積木屋裡才有生命，「樂高積木小房子原本是空的，是柯努德森畫出了這個小積木人。」

除了小積木人外，柯努德森也開發出樂高一些最為經典的主題，諸如樂高太空系列、海盜系列等。