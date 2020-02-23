氣候變遷後遺症 女性忍受性剝削換溫飽

氣候變遷的衝擊之下，女性首當其衝，性剝削、性暴力和童婚等現象層出不窮！世界自然保育聯盟費時2年、參考1,000多個研究來源的報告指出，在極端乾旱的地區，許多女性在年幼被迫買賣婚姻，以換取家人的溫飽；在非洲肯亞，甚至出現「以性換魚」的性剝削交易體系；此外，女性環保人士也不時遭受性暴力的威脅。

性暴力不分貧富

根據《衛報》和《德國之聲》報導，世界自然保育聯盟的報告，是目前為止探討氣候變遷加劇性別暴力最大規模的研究。根據研究，衣索比亞和南蘇丹的年輕女孩，常常在遭逢極端的乾旱之際，被家人買賣童婚，以換取牛隻度日。國際培幼會的亞洲區主任施馬克坦言，這是為了減輕家庭負擔或增加收入的生存策略。

「以性換魚」交易

在飽受乾旱之苦的地區，隨著水源地或水井日漸乾涸，通常負擔取水工作的女性，常常被迫去更遠之處取水，如此被地方武裝勢力施暴的可能性大增。在非洲沿岸漁獲大不如前的情況下，更出現了「以性換魚」的交易體系（特別是在肯亞），女商人被迫與漁民發生性關係以確保魚獲的供應。

在孟加拉，女性死於天災的機率高於男性，因為當水患來臨時，女性往往只能躲在棚屋當中，而非較穩固的緊急庇護所。此外，即使在工業化國家中，女性環保人士也時常受到性暴力的威脅，《德國之聲》指出，加拿大的前環境部長麥肯納甚至得尋求護衛小組的保護。

多元化收入保護女性

世界展望會發言人巴特表示，為了減少女性在取水過程中遭遇的暴力威脅，他們嘗試將水井建的更靠近村落，並透過「農民管理自然再生」的技術在水井旁植樹，以更有效的復育森林。巴特指出，世界展望會也藉由當地的宗教領袖，傳達男性沒有權利對女性施暴的觀念，並鼓勵女性在遭遇暴力之後尋求協助。

「多元化收入來源是保護女性的重要方法。」施馬克表示，不要把雞蛋放同一個籃子，例如農耕或捕魚，如此在遭逢天災時不至於完全斷炊。巴特強調，當我們幫助女性應對氣候變遷時，不論是男性或小孩都會一同受益。

值得慶幸的是，在2019年聯合國氣候峰會中通過了「性別行動計畫」，確保女性在氣候政策有完整、平等和有意義的參與機制，可望有助於降低性別不平等。

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