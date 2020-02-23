「永凍鳥」出土！凍4.6萬年百靈鳥 上個冰期首見鳥類

「永凍鳥」出土！探險者在西伯利亞永久凍土層尋找象牙化石，意外挖掘出一隻「永凍鳥」，看上去像是昨日剛死去一樣，經鑒定是活在4萬6,000年前的百靈鳥，是現代有角雲雀的祖先，這是上個冰期鳥類標本的首次發現。另外，還發現了一隻1萬8,000年前的野獸，正在確認是狼還是狗。

4萬6千歲永凍鳥

根據《CNN》報導，根據21日《通訊生物學》的論文指出，這隻鳥被埋在西伯利亞東北部貝拉亞·戈拉村附近的永久凍土中，並被當地象牙化石獵人發現，並將其交給瑞典自然歷史博物館的尼古拉斯·杜塞克斯和洛夫·達倫等專家鑑定，放射性碳定年法顯示，這隻鳥生活在4萬6,000年前，遺傳分析為有角的百靈鳥。

達倫表示，這隻鳥可能是當今2個活百靈亞種的祖先，一個在俄羅斯北部，另一個在蒙古草原，這一發現暗示，在上個冰河時代末期發生的氣候變遷導致了新亞種的誕生。下一階段的研究將對「永凍鳥」的整個基因組進行測序，這將揭露有關「永凍鳥」與當今亞種關係的更多訊息，並估算出百靈鳥進化及變化的速率。

杜塞克斯說，這些發現是「無價之寶」，因為它們使研究人員能夠檢索DNA，還可以檢索存在於所有活細胞中的RNA，逆推回溯，將為研究冰河時期動物群的進化打開新的契機，並了解牠們在過去50萬至1,000萬年前對氣候變遷的反應。

1萬8千歲冰狗

根據《華盛頓郵報》報導，一隻「永凍犬」也在同一地點被發現，利用碳檢測，專家們確認該標本已經被冷凍大約1萬8,000年，但目前為止，各種DNA測試還無法確認該犬類是狗還是狼。科學家通常能輕易分辨差異，團隊希望進一步測試，以更加了解狗何時被馴化。

這次發現揭發了冰河時代大約1萬1,700年前結束時的景象，也讓人一窺猛瑪象乾草原（一種覆蓋北歐和亞洲的乾冷生物群落）如何分為3種生物環境（草原、針葉林、苔原），該地原是長毛象和披毛犀等已滅絕物種的故鄉。

【更多精采內容，詳見 】