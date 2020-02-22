密大校友控前校醫性騷 72歲同志：當年檢舉沒人理

密西根大學(University of Michigan)多位校友日前指控前校醫曾在體檢時性騷擾學生，該校校長於20日發表聲明，向所有被害者致歉。

被指控性騷擾的校醫名為安德森(Robert E. Anderson)，該校在接獲五位校友對安德森的指控後，決定於19日宣布展開正式調查；該校發言人費茲傑洛(Rick Fitzgerald)在20日表示，自調查公開後報案熱線已經接到22人的來電。

其中一名指控他的校友是今年已經72歲的伯利(Gary Bailey)，他向美聯社表示在1968年至1969年間，安德森在幫他體檢時脫下褲子，並要求他撫摸自己的生殖器官；伯利隨後向校方檢舉安德森行為不當，但校方卻毫無回應。

伯利表示自己是一名同性戀者，而安德森經常找同性戀作為目標：「因為當時民風還保守，同性戀被性騷擾比較不敢出聲。」

另一名校友史東(Robert Julian Stone)在19日向美聯社表示，去年受到好萊塢「我也是」反性侵運動(#MeToo)的啟發，終於鼓起勇氣向學校舉發，自己在1971年也遭到安德森性騷擾。

安德森已於2008年過世，該校校長施利塞爾(Mark Schlissel)在20日的委員會議中發表聲明：「醫病關係應建立在信任基礎之上，針對安德森被指控的內容我們感到錯愕與嫌惡，我也代表學校向所有被安德森醫生傷害的人致歉。」

該案的承辦律師曼立(John Manly)表示，安德森的受害人大部分是足球隊成員或摔角選手，因為擔心安德森不讓他們通過體檢，而失去體育生資格和獎學金才因此禁聲。

曼立說：「受害者從30歲到60歲都有，他們多半都是學校的運動員，因為害怕安德森醫生報復才會選擇沉默」；費茲傑洛表示全案所有調查細節目前都無法公開，也不便對案情做任何評論。