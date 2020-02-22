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花40萬「踢」兒進加大 加拿大華婦認罪

世界日報 / 編譯孫梁／綜合21日電
中國大陸公民對涉嫌錄取詐欺指控認罪。圖／世界日報提供
中國大陸公民對涉嫌錄取詐欺指控認罪。圖／世界日報提供

被控涉嫌大學錄取詐欺，為把兒子送進洛杉磯加州大學(UCLA)而行賄40萬元的中國大陸公民隋曉寧(Xiaoning Sui)，21日在波士頓的聯邦法院認罪。

49歲的隋曉寧住在加拿大卑詩省素里鎮(Surrey)，她被控向大學錄取顧問辛格主謀的詐欺集團行賄，該詐欺組織每年至少收取1萬元賄賂。隋曉寧在此案中被控賄賂UCLA招生人員。

隋曉寧向辛格的假冒慈善組織支付40萬元，以使她的兒子以足球特長生身分被UCLA錄取。她去年9月在西班牙被捕並羈押，直至被引渡到美國。隋曉寧在聯邦法庭通過翻譯表示，她對檢方的指控認罪，檢方建議不增加她的刑期。

檢方說，辛格與南加州大學的前足球教練勞拉·詹克共同編造了隋曉寧兒子的簡歷，稱他是頂尖足球運動員，曾在加拿大的兩家足球俱樂部效力，但事實上他沒踢過一場比賽。辛格和詹克也都表示認罪。

隋曉寧的兒子2018年11月被UCLA錄取，校方發給他25%的獎學金。UCLA去年9月說，在獲悉這是錄取詐欺後，立刻採取了糾正措施。

隋曉寧的律師表示，她是在西班牙度假期間被捕，此前不知道她被美國通緝。隋曉寧21日獲釋後將返回加拿大，直至量刑宣判。

數十個富人家長捲入了錄取詐欺醜聞，他們通過行賄來竄改子女的考分，或是讓子女以體育特長生被名校錄取，包括耶魯、史丹福和喬治城等大學。其中50多家長被控，包括「慾望師奶」(Desperate Housewives)的明星費麗西蒂·霍夫曼(Felicity Huffman)，她是因行賄1萬5000元以竄改女兒的考分而被判刑14天，去年10月在服刑11天後獲釋。

但也有人對指控提出挑戰，包括「歡樂滿屋」(Full House)的女星蘿莉·羅夫林(Lori Loughlin)及其時裝設計師的丈夫，兩人被控編造兩個女兒是運動員的簡歷，以便被南加州大學錄取。

詐欺 UCLA 足球

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