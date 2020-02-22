快訊

日韓旅遊警示升至二級若退團 旅行社「最高可收團費5％」

感染源浙江台商父call in喊冤 陳時中：反害兒被標籤化

烘手機藏病菌要不要禁用？日專家：落實2守則有效杜絕

聯合新聞網 / 綜合報導
已有日本企業因應新冠肺炎，暫停使用烘手機。圖/<a href=Twitter" title="已有日本企業因應新冠肺炎，暫停使用烘手機。圖/Twitter">
已有日本企業因應新冠肺炎，暫停使用烘手機。圖/Twitter

日本的新冠肺炎COVID-19）確診個案不斷增加，不少上班族開始在家上班、避免人多及空氣不流通的場所，人心惶惶。近日，就有日本網友在社群媒體推特上，掀起「公廁的烘手機會不會增加細菌、病毒傳播」為題的熱烈討論。由於烘手機在日本各大百貨公司、車站、觀光景點的廁所中是基本配備，因此引起高度關注。

根據《ITmedia》報導，日本國立傳染病研究所（国立感染症研究所）過去曾發表過一「流感應對計劃」，該資料中提及，該研究所的相關人員禁止使用烘手機。2009年時，日本環境感染學會也曾發表一篇論文，比較廁所的門把與烘手機底部的細菌數量。研究結果顯示，烘手機內的細菌數量是門把的10倍以上，故提醒民眾不要隨意碰觸廁所中的烘手機。

此外，關於「烘手機內的熱風是否會散播細菌及病毒」，2008年時日本空氣調和暨衛生工學會大會所發表的論文中指出，手上的細菌不會因為使用烘手機而有任何差別。《ITmedia》也實際採訪販賣烘手機的公司，該公司表示，經過員工的實驗，證實一空間中有沒有安裝烘手機，空氣中的細菌含量沒有顯著的差異。但前提是，烘手機必須保持機體內、外部的清潔民眾也應落實洗手5步驟，才能有效防止細菌與病毒。

此話題於2010年日本爆發嚴重流感傳染時曾引起討論，今又因新冠肺炎被提起，舊資料在社群媒體上瘋傳，不過傳染病研究員因忙於新型冠狀病毒之研究，故也無法回應此事。

新冠肺炎 傳染病 COVID-19

延伸閱讀

疫情結束醫療口罩仍成居家備品？ 網曝「台灣人心態」

日男發病連燒7天還搭電車 醫師「確診很麻煩」不願檢測

「韓國跟團5天4夜」跌到4500 網直呼：0元也不去

口罩外套有用嗎？ 網友掀討論：這樣做才有效

相關新聞

鑽石公主號日乘客下船無隔離限制 婦人馬上約朋友上壽司店

新冠肺炎疫情肆虐全球，停泊在日本橫濱大黑碼頭的鑽石公主號，於隔離期間確診個案上升至逾620宗。經過長達19日的海上隔離，多國亦派出包機接載乘客回家，但日本有媒體踢爆當地乘客自下船後，不但無作任何隔離措施，有大媽更直接不回家，相約朋友到壽司店吃壽司，令大批網民怒轟離譜。

烘手機藏病菌要不要禁用？日專家：落實2守則有效杜絕

日本的新冠肺炎（COVID-19）確診個案不斷增加，不少上班族開始在家上班、避免人多及空氣不流通的場所，人心惶惶。近日，就有日本網友在社群媒體推特上，掀起「公廁的烘手機會不會增加細菌、病毒傳播」為題的熱烈討論。由於烘手機在日本各大百貨公司、車站、觀光景點的廁所中是基本配備，因此引起高度關注。

南島神奇飲料卡瓦 澳洲無奈年底開放進口

有些人覺得，玻里尼西亞飲料卡瓦（Kava）嘗起來像髒兮兮的洗碗水，但澳洲為向南太平洋島國示好，澳洲總理莫里森同意年底前試行允許卡瓦進口以供商業用途的計畫。

萬那杜 爭高空彈跳智財權

每年一等雨季結束，現年69歲的萬那杜首領法戈（Luke Fargo）就會指導村裡的男孩，到附近森林伐木，蓋一座30公尺高塔。蓋好後，這些男孩將從最高處的跳台縱身一躍，僅腳踝繫上做為安全索的藤蔓，防止下墜時摔落地面，場面驚心動魄。

高空彈跳源自這裡！島國怨文化傳承被竊拿不到授權金

每年一等雨季結束，現年69歲的萬那杜首領法戈（Luke Fargo）就會指導村裡的男孩，到附近森林伐木，蓋一座30公尺高...

澳洲男子涉藏童顏性愛娃娃 最重可判刑15年

澳洲昆士蘭州首府布里斯本一名男子，因涉嫌藏有童顏性愛娃娃而被移送法辦；一旦罪名成立，最重可被判有期徒刑15年

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3850658?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

陸客不來銷售大跌 白色戀人將停產近一個月

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

新冠疫情燒出市場怪現象 投資人宜提高警覺

攻擊美甲店亞裔 前女賽車手出獄後溺斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。