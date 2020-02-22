鑽石公主號日乘客下船無隔離限制 婦人馬上約朋友上壽司店

新冠肺炎疫情肆虐全球，停泊在日本橫濱大黑碼頭的鑽石公主號，於隔離期間確診個案上升至逾620宗。經過長達19日的海上隔離，多國亦派出包機接載乘客回家，但日本有媒體踢爆當地乘客自下船後，不但無作任何隔離措施，有大媽更直接不回家，相約朋友到壽司店吃壽司，令大批網民怒轟離譜。

鑽石公主號自周三當日（19日）開始讓乘客下船，約500名日本乘客均在早前檢測結果呈陰性反應，故可獲下船並回家。而船公司當日安排巴士將所有乘客送到最近的地鐵站，讓他們自行回家。

但當地政府未有為該批乘客作出任何隔離及外出限制，僅提醒他們自我檢查2周內有否發燒症狀、減少外出次數等，如感到身體不適即聯絡政府專線。

大媽下船後相約朋友到壽司店吃壽司，令大批網民怒轟離譜。（FNN片段截圖）

亦有乘客指自己回家後會自行進行隔離約2周，不外出就不會為他人帶來麻煩。（FNN片段截圖）

有日本媒體即場訪問一名60多歲剛落船的大媽，不料她直言並不打算直接回家，而是相約朋友壽司店吃壽司。結果訪問掀起大批網民討論，狠批該大媽防疫意識極低，又表示懷疑她的檢驗結果有可能是假陰性，如成為帶菌者，有機會在吃飯時傳染他人，後果不堪設想。

另有接受訪問的其他乘客表示，終於可以下船回家猶如放下心頭大石，更有乘客指家人得知下船消息更一度高興得流淚，其他乘客又稱自己回家後會自行進行隔離約2周，不外出就不會為他人帶來麻煩。

當地議員在眾議會曾質疑無隔離限制，讓乘客自行回家是否屬妥當，厚生勞動大加藤勝信回應時解釋做法已按照世衛指引，只要14日期間無病徵即可。

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文章授權轉載自《香港01》