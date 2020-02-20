強風颳起積雪 加國200車連環撞釀2死、近70人受傷
Dozens of people have been injured in a massive pileup involving nearly 200 cars amid snow squall conditions, in an incident that has closed Highway 15 in both directions in La Prairie on Montreal's South Shore: https://t.co/gdcnKXWd56 pic.twitter.com/oeXjNByQ3O— The Weather Network (@weathernetwork) February 19, 2020
根據人民日報海外網報導，加拿大魁北克省蒙特婁市當地時間19日中午，一處高速公路發生200多輛汽車連環撞嚴重事故，目前已知2人死亡、近70人受傷。
當地媒體報導稱，有70人在事故中受傷，其中部分傷勢嚴重。此外，當地警方表示至少有2人在事故後被困在車內；當地媒體Montreal Gazette報導，已有2人在事故中喪生。
據了解，事故中的部分車輛互相疊壓在一起，其中一些因嚴重受損已經無法辨認。網上流傳的一段事故視頻顯示，有一輛校車和標有可燃物質的運輸車輛被困在現場。警方則透露，事故中沒有學生受傷，目前有75輛事故車正在被拖離現場。
魁北克省交通部長邦納德（Franois Bonnardel）隨後在新聞發布會上表示，這次事故可能是由強風吹起積雪導致，而相關路段在事發前一小時內曾進行過兩次除雪作業。邦納德說：「一般人在開車時遭遇強風吹雪，視線會突然受到遮蔽，容易導致連環相撞。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言