強風颳起積雪 加國200車連環撞釀2死、近70人受傷

Dozens of people have been injured in a massive pileup involving nearly 200 cars amid snow squall conditions, in an incident that has closed Highway 15 in both directions in La Prairie on Montreal's South Shore: https://t.co/gdcnKXWd56 pic.twitter.com/oeXjNByQ3O — The Weather Network (@weathernetwork) February 19, 2020

根據人民日報海外網報導，加拿大魁北克省蒙特婁市當地時間19日中午，一處高速公路發生200多輛汽車連環撞嚴重事故，目前已知2人死亡、近70人受傷。

當地媒體報導稱，有70人在事故中受傷，其中部分傷勢嚴重。此外，當地警方表示至少有2人在事故後被困在車內；當地媒體Montreal Gazette報導，已有2人在事故中喪生。

據了解，事故中的部分車輛互相疊壓在一起，其中一些因嚴重受損已經無法辨認。網上流傳的一段事故視頻顯示，有一輛校車和標有可燃物質的運輸車輛被困在現場。警方則透露，事故中沒有學生受傷，目前有75輛事故車正在被拖離現場。

魁北克省交通部長邦納德（Franois Bonnardel）隨後在新聞發布會上表示，這次事故可能是由強風吹起積雪導致，而相關路段在事發前一小時內曾進行過兩次除雪作業。邦納德說：「一般人在開車時遭遇強風吹雪，視線會突然受到遮蔽，容易導致連環相撞。」