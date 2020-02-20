名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本不停擴大，外界也擔心今年夏季的東京奧運將會受到影響。近期東京宣布3月1日的東京馬拉松賽將取消一般跑者組別，只舉辦菁英賽事，影響了3萬8000位跑者，而在3月8日所舉行的名古屋女子馬拉松也宣布取消普通跑者賽事，只留下大約150名參加者的菁英賽事。疫情衝擊日本的觀光經濟，國際機場人煙稀少，大廳空空蕩蕩。

根據「時事通訊社」報導，繼東京馬拉松宣布取消一般跑者組別後，賽會昨日（19日）決議3月8日舉行的名古屋女子馬拉松也將取消普通跑者賽事，僅開放專業級跑者參加的菁英賽，而這也是自2012年以來首次暫停普通民眾參與賽事，名古屋女子馬拉松也是世界上最大規模的女子馬拉松比賽，這次取消普通跑者賽事，將會影響大約2萬2000位跑者，只有大約150名參加菁英賽事的專業跑者不受影響。

而疫情的不斷擴大衝擊了日本的觀光經濟，許多原先計畫赴日旅遊的民眾紛紛取消行程或改期，不少旅行團也陸續取消，有台灣旅客表示今天(20)日本中部國際機場出入境大廳人煙稀少，許多飛中國的航班都取消，就連飛往台灣的飛機座位也不像過往一樣滿座，而是只有零星幾位乘客，顯得相當冷清。

日本中部國際機場大廳人潮明顯減少。圖/讀者提供。

日本班機上的座位也未滿座，只有零星幾位乘客。圖/讀者提供。