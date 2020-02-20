快訊

最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本中部國際機場大廳只有寥寥幾人。圖/讀者提供。
日本中部國際機場大廳只有寥寥幾人。圖/讀者提供。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本不停擴大，外界也擔心今年夏季的東京奧運將會受到影響。近期東京宣布3月1日的東京馬拉松賽將取消一般跑者組別，只舉辦菁英賽事，影響了3萬8000位跑者，而在3月8日所舉行的名古屋女子馬拉松也宣布取消普通跑者賽事，只留下大約150名參加者的菁英賽事。疫情衝擊日本的觀光經濟，國際機場人煙稀少，大廳空空蕩蕩。

根據「時事通訊社」報導，繼東京馬拉松宣布取消一般跑者組別後，賽會昨日（19日）決議3月8日舉行的名古屋女子馬拉松也將取消普通跑者賽事，僅開放專業級跑者參加的菁英賽，而這也是自2012年以來首次暫停普通民眾參與賽事，名古屋女子馬拉松也是世界上最大規模的女子馬拉松比賽，這次取消普通跑者賽事，將會影響大約2萬2000位跑者，只有大約150名參加菁英賽事的專業跑者不受影響。

而疫情的不斷擴大衝擊了日本的觀光經濟，許多原先計畫赴日旅遊的民眾紛紛取消行程或改期，不少旅行團也陸續取消，有台灣旅客表示今天(20)日本中部國際機場出入境大廳人煙稀少，許多飛中國的航班都取消，就連飛往台灣的飛機座位也不像過往一樣滿座，而是只有零星幾位乘客，顯得相當冷清。

日本中部國際機場大廳人潮明顯減少。圖/讀者提供。
日本中部國際機場大廳人潮明顯減少。圖/讀者提供。

日本班機上的座位也未滿座，只有零星幾位乘客。圖/讀者提供。
日本班機上的座位也未滿座，只有零星幾位乘客。圖/讀者提供。

飛中國航班多數取消。圖/讀者提供。
飛中國航班多數取消。圖/讀者提供。

馬拉松 東京奧運 名古屋 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

日本新加坡該升級旅遊警示嗎 網曝有隱性問題

日高中畢旅變更行程不來台 網讚爆：有良心

東京會變第二個武漢？網揭「2關鍵差異」：不會拒絕援助

東京馬拉松取消一般跑者 5千元報名費拿不回來惹議

相關新聞

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本不停擴大，外界也擔心今年夏季的東京奧運將會受到影響。近期東京則宣布3月1日的東京馬拉松賽將取消一般跑者組別，只舉辦菁英賽事，影響了3萬8000位跑者，而在3月8日所舉行的名古屋女子馬拉松也宣布取消普通跑者賽事，只留下大約150名參加者的菁英賽事，另外疫情也衝擊日本的觀光經濟，國際機場人煙稀少，大廳空空蕩蕩。

絕望內戰的「美麗人生」：敘利亞父女心碎的砲彈遊戲

「一切只是場遊戲：砲彈打下來的時候...記得，大笑出聲！」2020年2月17日，Twitter的網路世界上出現了一個4歲可愛小女孩的和父親的笑聲，父女倆在鏡頭前玩著遊戲，規則是砲彈爆炸的聲響時，先笑的人就能贏一局——猶如經典電影《美麗人生》的遊戲情節，發生在敘利亞北境易德利卜省（Idlib）的土耳其邊界，目前此地集結了各方部隊的十多萬大軍、正將迎來敘利亞內戰9年的「終局之戰」。而笑出聲的父女兩人，只是過去一個月來逃往邊境、90~100萬敘利亞難民之中的兩張面孔，在嚴冬與砲火的雙重絕境中，至今他們仍無處可去。

毛利人紋面復興 台灣僅存一人

在紐西蘭，毛利人的傳統紋面「塔莫克」受到愈來愈多年輕一輩的青睞，甚至白人也出現紋面！紐西蘭自從1907年起禁止，塔莫克消失了很長一段時間，但塔莫克愈來愈被大眾所接受，2019年甚至出現刺上塔莫克的國會議員和新聞主播。作為毛利人的祖先...

全球暖化不可逆 珊瑚恐百年內滅絕

人類可能親眼見證珊瑚礁滅絕的慘劇。夏威夷馬諾大學的研究近日指出，如果照現今全球暖化的速度，珊瑚礁可能在2100年前就會消失在地球上。由於暖化導致海水溫度上升、海洋酸化，讓珊瑚礁逐漸無法適應而減少分佈。珊瑚礁是魚類重要棲息地，如果完全滅絕導致海洋生態崩解...

影／史詩級爆破失敗！「達拉斯斜塔」成熱門景點

美國德州達拉斯一棟辦公大樓，日前進行爆破拆除卻失敗，中間電梯井屹立不搖，被網友戲稱是「達拉斯斜塔」，意外成了當地的熱門打...

尋獲史前人種骨骼 重建人類起源史

重建古人類史大發現！紐約哥倫比亞大學的團隊近日宣布，找到演化關鍵人種「尼安德塔人」的完整骨骼，由於過去發現的都是支離破碎的骨頭，這次的發現能讓科學家更了解尼安德塔人的實際身高、身材比例與現代人的差別，

托兒所拒收、貨運拒送 日確診醫院發文控訴社會「無理歧視」

新冠肺炎疫情延燒，日本持續出現醫護人員確診案例，現有醫院出面控訴，一線醫護人員及其家人受到無理歧視，引發網友討論。

日本希望企業讓員工在家工作減少奧運壅塞 日企沒意願

谷村惠美（譯音）當初未能為剛出生的女兒找到日間托育機構，為了不請長假離開她工作的「荷包蛋」公關公司，被迫採取對日本而言屬...

大阪飯店住一晚不用5元？ 網驚：比睡車上還便宜

日本大阪府大阪市北區的一家飯店「E Hotel」，最近在網路上突然出現了「10日圓（約新台幣3元）」和「100日圓（約新台幣30元）」的超低價住宿方案，引起譁然。不少網友都大驚失色：「住一個月只要3000日圓（約新台幣1000元）喔？」、「欸？為什麼！？」、「比在車上過夜還省耶」、「大阪太猛了」。

他是瓦昆菲尼克斯，也是現實中的小丑：為什麼你該重新認識這位奧斯卡影帝？

瓦昆菲尼克斯憑藉《小丑》奪下本屆奧斯卡金像獎最佳男主角。他也是現實生活中的小丑，從戲裡到戲外，瓦昆都有其故事性，也有他可怪可愛之處。媒體喜歡將他比喻為怪咖，但他的怪異與特立獨行，也僅僅是因為他有其必須擁護的價值。

新冠肺炎延燒 日本吉卜力美術館開放退票

新冠肺炎疫情延燒影響，日本三鷹之森吉卜力美術館開放退票。吉卜力美術館本來從一月底採取讓民眾重新選擇入館日期的做法，但因為...

摩登東京與咖啡香 咖啡廳裡的文人軼事

17世紀，咖啡由荷蘭人傳到日本。德川政權深怕洋人作亂，啟動鎖國，除了跟中國、朝鮮來往，歐洲國家只准許跟荷蘭商人互動，此後更孕育一批蘭學學者。荷蘭人一到港口，下船後免不了尋歡作樂，初會藝伎時，通常會以咖啡豆當禮物。因此，在日本咖啡傳播史中，藝伎是率先品嚐到咖啡的一群。

熱門新聞

高中牆壁赫見塵封60年錢包「塞滿回憶」 網友找到失主了！

川普轉彎 華為條款有解

挑戰蛋糕大胃王比賽 女大生一口氣吞三塊被噎死

巴菲特的波克夏Q4新買進ETF 買的是哪兩檔？

電子菸與鑰匙在褲中摩擦爆炸 男子大腿三度灼傷皮全不見

施壓手段再曝光！外媒：陸曾威脅捷克 若議長訪台將進行報復

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。