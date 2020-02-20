新疆「墨玉名單」發酵 德政壇呼籲聯合國調查

針對德國之聲與媒體合作伙伴日前披露新疆「墨玉名單」，德國高級官員呼籲，聯合國應該進行獨立調查。德國政府全球宗教自由專員格呂貝爾（Markus Grübel）對此表示「非常關注」。

這位基民盟人士對德國之聲說：「我們不能接受中國政府對維吾爾人實行的強迫同化......人們因信仰而被拘留，孩子與父母分離。中國政府監控他們生活的所有面向。在這種情況下的生活沒有人性。」

迄今為止，中國政府都拒絕聯合國進入新疆調查。

這份德國之聲及其他媒體合作伙伴得到的外洩名單如果屬實，可以證明中國新疆「再教育營」隨意關押少數民族維吾爾穆斯林。

中國新疆和田區墨玉縣成千上萬維吾爾人因為這些原因被關押: 打電話給國外的親戚或朋友、戴頭巾、在齋戒月關閉餐館。

這份「墨玉名單」還詳列出被廣泛監控維吾爾被拘留者的信息，以及這些關押者數百名親戚、鄰居和朋友的個資。

列表中總共顯示了2千多筆含有姓名與其社交行為的資料。 德國之聲還發現，有許多關於工廠強迫勞動的相關資料。

2月13日，在洩露文件公開之前，德國外交部長馬斯在柏林的聯合新聞發布會上說，他已與中國外交部長王毅就維吾爾人的情況進行對談，現在將焦點放在「透明度」。

「我為人類感到羞恥」

德國穆斯林中央委員會主席馬濟耶克（Aiman Mazyek）表示，這些文件記錄的是「21世紀的人權災難」，也說中國似乎正在「再教育營」中打造「現代奴隸剝削機器」 。

他告訴德國之聲：「我為人類感到羞恥，而且我們，包括世界各地的穆斯林都太軟弱，無法抵抗這些公然侵犯人權的行為。」

聯邦議院綠黨外交政策專家諾裡普爾（Omid Nouripour）告訴德國之聲，他希望看到「不僅來自德國政府，還包括所有歐洲人和所有關心人權的人的非常明確的表態」。

到目前為止，中國政府一直覺得「他們可以按照自己的意願去做，因為我們出於經濟原因保持沉默。不能繼續這樣做。」

聯邦議院人權和人道主義援助委員會主席吉詹森（Gyde Jensen）也呼籲采取具體的政治行動。她說：「作為國際社會，我們有責任干預如此大規模侵犯人權的行為......因此，必須考慮歐盟一級的制裁。」

國際非政府組織受威脅人民協會主席德利烏斯（Ulrich Delius）也要求歐盟對中國采取懲罰措施。他說：「必須用旅行制裁防止那些應該對罪行負責的人過進入歐盟......德國公司必須審查他們在新疆的活動。」

企業抵制？

西門子、巴斯夫和大眾汽車等德國主要公司在新疆地區都有生產線。國際調查記者聯合會在2019年11月24日披露了「中國電文」之後，大眾汽車聲稱，該公司在烏魯木齊擁有的工廠雇用650名員工，「沒有任何員工是被迫勞動」。「墨玉名單」遭披露後，大眾汽車告訴德國之聲，立場和去年聲明相同。

西門子則回應不會因為這份名單重新評估新疆的生產。巴斯夫則未回應。這個化學公司在新疆第二大城市庫爾勒與中國合作伙伴共同經營一家制造工廠。但巴斯夫在去年11月時曾表示，該公司「意識到新疆地區的社會問題」。

德國之聲采訪了維吾爾族經濟學家和人權活動家伊力哈木 (Ilham Tohti)的女兒菊爾(Jewher Ilham)。

伊力哈木遭中國以「分離主義罪行」被判無期徒刑。他在2019年被授予歐洲議會薩哈羅夫獎。

菊爾就「墨玉名單」譴責中國當局，她在日內瓦峰會的間告訴德國之聲：「很多信息，我並不感到驚訝。當我第一次聽到再教育營的消息時感到非常害怕。這次閱讀這份洩漏名單讓我當時那種恐懼感更加強烈。」

她說：「即使我從再教育營倖存者那裡聽到了大多數信息，也知道情況有多嚴重......但是令人震驚的是真正看到證據顯示，僅僅因為某人的家庭成員在海外就被當作目標。這是悲慘又令人完全無法接受的。」

「新疆有改善空間」

2月13日，中國外交部長王毅訪問柏林時，被德國之聲及其伙伴問及有關維吾爾族人的人權遭蓄意侵犯的相關報導，他說這些報道是「100％純謊言」和「假新聞」。

自從許多媒體18日披露「墨玉名單」以來，中國官媒《環球時報》就發表了一篇質疑名單真實性的文章。該文件援引一位匿名的中國反恐專家說，歐洲和美國的情報機構可能卷入了對維吾爾人的迫害並「炒作」事件。

接著在推特上就有像是April2154、Shannon8766和Emily5527之類的賬號以相同的措詞依次傳播該帖子，顯示出賬戶是由機器人所操作。

19日，該報的總編輯胡錫進在推特上寫道，「新疆去激進化計畫」有「改善空間」，似乎承認洩漏文件中所提到的再教育營。他說:「但是新疆已經實現了恢復和平與穩定的更大目標。這才是道德至極。」

據估計，有超過百萬人在違反他們意願的情況下被關押在新疆的「再教育營」，並在思想上對其進行了「再教育」。但是，中國領導人將此類地點描述為自願教育措施，以打擊「極端主義思想」。許多人將這種開端指向過去在新疆發生的暴力事件。2009年，在烏魯木齊針對漢族的暴力抗議活動中，至少有140人喪生。 此外，2014年，一個市場上的自殺式襲擊事件也造成許多人喪生。

【 本文章由德國之聲授權提供】