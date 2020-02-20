北京曾威脅捷克：政要訪台企業「買單」

中國大使館1月10日發給捷克總統府的這封信表示，捷克議會參院主席庫貝拉（Jaroslav Kubera）若訪問台灣，在華捷克企業將為此付出代價。這些企業中就有大眾公司旗下的斯柯達汽車制造公司（Skoda Auto ）和消費金融企業--捷信集團（Home Credit Group）。

庫貝克於1月20日突然去世，未能成行。不過，使用捷克語的這封信仍顯示出，若此次訪問兌現，北京會采取何種措施。信中說，「派出代表陪同庫貝克主席訪台的捷克企業將不受中國和中國人民的歡迎。……在中國有經濟利益的捷克企業將為庫貝克主席的訪台之行付出代價。」該信還補充說，「中國是眾多捷克企業的最大國外市場，其中就有斯柯達汽車、捷信集團、佩卓夫鋼琴（Petrof Pianos）以及其它企業。」

捷克總統發言人證實收到此信，但未對其內容置評。

在被問及此信時，中國外交部稱不知相關信息來自何方。該部一發言人在一份電傳中表示：「我想強調，中國堅決反對一個與中國有外交關系的國家與台灣當局有任何形式的官方往來。這一立場是一貫的和明確的。」

被北京視為分離省份的台灣外交部抨擊北京對布拉格的這一警告。該部發言人甌江安指出，「中國以經貿手段要挾，要求捷克政府勿與台灣交往，證明' 一帶一路'為掠奪性政策工具，只會給全球經貿秩序帶來反效果。」

「嚴重違背」

作為參院主席，庫貝拉在捷克政壇位居第二，僅次於國家總統澤曼（Milos Zeman）。澤曼和政府總理巴比什（Andrej Babis）都曾表示過，擔心庫貝拉的訪台計劃可能導致中國對這個中歐國家的企業采取報復措施。

捷克參議院辦公室透露，在一次捷克高階外交官常規會議後，庫貝拉主席收到了一份復印件，了解此信的內容。

中方在信中警告說，庫貝拉的台灣之行會被視為對"一中"原則的"嚴重違背"。根據"一中"原則，北京稱自己是中國的唯一代表。

在外交政策上有更多發言權的巴比什政府一再重申，奉行一中政策。

不過，捷中外交關系去年趨冷，原因是，布拉格市政府聲援西藏、要求廢除與北京所締結的姐妹城市關系協議中有關"一個中國政策"與台灣是中國不可分割領土的天寬。

最終布拉格與北京之間的友好城市關系終止，布拉格並同台北簽署友好協議，從而進一步激怒了北京。

2018年12月，捷克網絡安全機構對使用中國電信裝備商華為和中興提供的網絡技術發出警告，亦使兩國雙邊關系受到影響。

捷信集團一發言人表示，對此信毫不知情；斯柯達方面則暫時無人置評。

本周三，捷克參議院將選舉新主席。

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