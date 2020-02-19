毛利人紋面復興 台灣僅存一人
在紐西蘭，毛利人的傳統紋面「塔莫克」受到愈來愈多年輕一輩的青睞，甚至白人也出現紋面！紐西蘭自從1907年起禁止，塔莫克消失了很長一段時間，但塔莫克愈來愈被大眾所接受，2019年甚至出現刺上塔莫克的國會議員和新聞主播。作為毛利人的祖先，台灣紋面的原住民至今卻只剩一位賽德克女性。
毛利人紋面遭歧視
根據《半島電視台》報導，紐西蘭在1840年被英國人殖民，1907年政府更立法禁止任何教導與實踐毛利文化的行為，自此「塔莫克」消失了數個時代。直到1970年代，毛利語和毛利的藝術開始復興，塔莫克開始被毛利人的幫派當作組織成員的標誌，但毛利混血兒哈汀指出，塔莫克和罪犯紋身的意義是截然不同的。
對毛利人來說，塔莫克是一種神聖的傳統，代表著一個人和其家族和文化身份認同的聯繫，男性臉上的莫克紋面（面部刺青）通常都會覆蓋整張臉，而女性則是覆蓋下巴。作為率先刺上塔莫克的毛利年輕人，哈汀遭遇過許多歧視，不但受到老闆的不諒解，也曾被餐廳禁止進入。
白人紋面遭批
《紐西蘭先驅報》指出，2019年紐西蘭航空因禁止員工刺上塔莫克，遭到政治圈和學界齊聲撻伐，終於在9月撤銷規定。同年，馬俞塔成為第一位刺有塔莫克的國會議員，凱帕拉則是第一位刺上塔莫克的電視主播。
《BBC》報導，2018年一位與毛利人結婚的白人女性安德森，選擇在臉上刺上塔莫克，以象徵她過去遭輪姦的悲慘遭遇，此舉引發許多毛利人的不滿，因為只有毛利人族系才能擁有塔莫克。懷卡托大學副教授麥克斯威爾表示：「我們必須守住最後的陣地，保留我們作為毛利人與別人不同的東西。」
台灣紋面僅剩一人
據研究，毛利人的祖先之一可能是台灣的阿美族。在台灣，也有不少原住民族擁有紋面的傳統，除了阿美族，還有泰雅族、賽德克族、太魯閣族、賽夏族等，然而，紋面的傳統幾乎完全中斷，目前僅剩居住在新北市的賽德克族長者林智妹。
「泰雅族人相信沒有紋面，就不能越過彩虹橋進入來世。」泰雅族紋面長者柯菊蘭在生前曾接受《BBC》訪問，她回憶起8歲時紋面，當時的痛苦難以描述，因此她不願後代子孫繼續紋面，但她希望下一代能夠記住這是屬於他們的文化。
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